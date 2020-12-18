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華府房東「逐客」禁令 高等法院判違憲

記者羅曉媛╱華盛頓報導
華府早先禁止房東向法院提交逐客申請的文件，但遭高等法院裁定違憲。(記者羅曉媛╱攝影)
華府早先禁止房東向法院提交逐客申請的文件，但遭高等法院裁定違憲。(記者羅曉媛╱攝影)

華府為在疫情期間保障租客利益，日前禁止房東向法院遞交「逐客令」文件(eviction filings)，但華府高等法院(D.C. Superior Court)法官本周裁定該禁令違憲；儘管該裁決不代表允許房東任意驅逐房客，但也給一些房東重新提交「逐客」手續鋪路，房東與房客之間的司法挑戰或將更複雜。

華府法庭在自疫情以來已暫停受理房東遞交的「逐客令」申請案件，市議會也在今年5月禁止房東在公共衛生緊急狀態期間和結束後的兩個月內，向法院提交逐客令文件，業主和房東因此提告，要求推翻禁令。

華府高等法院法官艾普斯坦(Anthony Epstein)16日裁定該禁令違憲，表示「禁止實際驅逐行為能保護華府居民的健康與安全，但禁止房東提交逐客文件，並不能保證相同效果」。

「美國憲法保護業主上庭討回物業所有權的權利。」艾普斯坦在裁決書中表示，市府叫停提交文件的程序，是在限制業主的權利。

華府非營利組織D.C. Legal Aid的住房法律師貝絲‧梅倫(Beth Mellen)解讀說，這項判決並不代表房東之後可任意驅逐房客，因為租客仍然受到其他法律的保護，例如對實際驅逐和發布驅逐通知的禁令；而在華府，房東在提交逐客文件之前，必須提供驅逐通知。

根據艾普斯坦的裁決書，今年3月11日至12月1日期間，華府房東與房客法庭共收到1854宗驅逐申請案件，其中只有485宗仍待處理，其他均已駁回或私下和解。

房東 華府 疫情

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