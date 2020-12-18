無症狀檢測 華府20多師生確診 關部分教學樓

華府公校 系統(DCPS)試行「無症狀檢測 」(asymptomatic testing)以來，因20多名師生確診而關閉五所學校的部分教學樓，另有70多名師生隔離觀察；但市府稱目前尚無校內傳播跡象，確診人員多是在返校前就染疫，公校實體教學和無症狀檢測項目運作正常。

為擴大篩檢範圍，增添師生的返校信心，華府日前啟動「無症狀檢測」，讓在校學生每十天接受免費檢測，教師也每七天收到自行檢測包；該項目啟動以來，已有六名學生和19名教職工確診，五所學校的部分教學樓因此關閉，另有45名學生和28名教職隔離觀察。

市府表示，被迫關閉的教學樓原先每間教室容納的學生不超過11人，但只要有學生確診，同班或曾接觸過該病例的人員就要隔離，華府公校系統也會暫停該教學樓的「CARE」混合課堂，清潔教學環境。

教育官員指出，雖然近日出現多名確診師生，但尚無跡象顯示他們是在校內染疫，多數確診病例都是在返校前就被傳染，同時確診病例增加也說明「無症狀檢測」項目起到篩檢效果；目前在校接受「無症狀檢測」的學生平均需等二到四天獲知結果。

華府公校教育總監菲力比(Lewis D. Ferebee)表示，儘管部分學校出現確診病例，但華府公校現有的防疫措施效果較好，包括口罩令、保持距離、小班教學、升級空氣淨化系統等，搭配「無症狀檢測」，相信未來能給公校及市府更明確的返校指導和防疫參考。

除了市府推行的「無症狀檢測」，華府許多學校也自行加強篩檢，華府Friendship特許學校(Charter School)給100多名參與實體課的學生提供每兩周一次的新冠病毒檢測；聯邦疾病防治中心(CDC)也建議各地學校在當地檢測資源充足的情況下，定期給在校師生檢測，尤其是人口密集的地區。