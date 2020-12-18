聖誕節將至 華府放寬宗教活動人數

大華府部分華人基督教會在疫情加劇後自主收緊防疫限制，要求會眾隔排入座並戴口罩，採取線上線下同步禮拜等安全形式。（記者張筠╱攝影）

天主教華盛頓總教區(Catholic Archdiocese of Washington)以「防疫 措施與聖誕季活動需求衝突」為由，提告要求華府 放寬限制，華府市長包瑟(Muriel Bowser)16日晚放寬宗教活動的人數上限，規定17日起華府宗教活動的人數不超過總容量的25%，但總人數不得超過250人；馬、維州雖對宗教活動的限制較寬，多數華人教堂仍自主收緊限制，甚至取消戶外活動。

為避免聖誕及新年假期加劇疫情，華府日前收緊防疫，將宗教活動人數改到50人以內，但引起部分宗教團體不滿；天主教華盛頓總教區上周五提告表示，防疫規定不利於多數教堂的朝拜和聚會，尤其聖誕季對宗教信仰的需求增加，希望市府平衡防疫和信仰自由。

該訴狀書也指，市府對餐廳堂食的限制也只從客容量的50%收緊至25%，部分大型餐館仍能接待近250名顧客，但對宗教場所的限制卻嚴格到不能超過50人，這讓一些大型教會很為難。

包瑟16日晚間頒布新令，17日起調整宗教活動的人數上限為「不超過總容量的25%，且總人數不超過250人」，同時仍需保持社交距離 ；該命令也適用於其他需保持社交距離的活動，包括不得超過250人同時在球場運動、在博物館同一樓層逗留、使用健身房、室內溜冰場、保齡球場等，大型商場人數也不能超過250人。

Basilica國家大教堂(National Shrine)牧師羅斯(Monsignor Walter Rossi)對此表示，新規雖無法滿足需求，但已比先前好很多；該教堂是北美最大的天主教堂，去年聖誕節一次容納3000多名會眾；羅斯表示，疫情令人心碎，教會理解市府收緊防疫限制的初衷，但在當下不安穩的時刻，更多人有信仰需求。

大華府三地的新冠病例及住院人數仍在增長，馬州宗教活動人數須50%以內，維州未收緊宗教活動的人數限制，但州長諾譚(Ralph Northam)呼籲宗教領袖樹立好榜樣，鼓勵戴口罩朝拜、網路禮拜等安全形式。

大華府部分華人基督教會在感恩節後自主收緊防疫限制，包括取消戶外營火晚會，下調室內聚會的人數上限，隔排入座，採取線上線下同步禮拜等。