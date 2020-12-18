大華府節日燈展 閃亮吸睛

國家聖誕樹已點亮，民眾可在明年1月1日之前到總統公園觀賞。

節日燈展是每年聖誕節前後的主旋律，儘管受疫情 影響，大華府 仍有許多燈展可在「保持距離」下安全觀賞。

史密森尼華府國家動物園 的「移動」燈展「ZooLights」

ZooLights是國家動物園每年節日季的招牌節目，往年人們都是前往動物園觀賞，但今年動物園把燈展「搬到」千家萬戶，以24呎長的燈展快車遊遍華府八個區，讓各區居民足不出戶也有機會觀賞；具體時間為每周五、六的晚間6時至8時，燈展快車本周五(18日)、19日(周六)將在華府第七、第八區遊街，提前了解路線：https://nationalzoo.si.edu/events/zoolights。

維州Centerville布爾溪彩燈節

全長2.5哩，開車即可欣賞，持續到明年1月10日，每天下午5時30分開放，主辦方用燈飾描繪企鵝、雪人、鹿和聖誕老人等形象，所用動態燈飾超過4萬個，並有配樂；地址：7700 Bull Run Dr Centreville, VA 20121，票務及其他詳情：https://bit.ly/38cn1sO。

維州維農山莊Winter Glow燈展

喬治華盛頓故居維農山莊(Mount Vernon)一年一度的節日燈展登場，帶訪客重回18世紀；莊園內將提供洗手液，訪客需戴口罩才能入場，觀賞時需保持社交距離；下午5時30分至晚8時30分開放，持續到12月28日，詳情：https://bit.ly/2WpD7tw。

馬州蓋城冬日燈展

11月23日至12月31日在Seneca Creek公園的樹木和枝椏裝上500多個燈飾，遊覽路線共3.5哩，開車即可觀賞；開放到12月31日，每天晚上6時開始，地址：11950 Clopper Road, Gaithersburg, Maryland 20878，詳情：https://bit.ly/2K7D3MC。

華府國家聖誕樹燈展

國家聖誕樹點燈儀式今年因疫情改為線上，但民眾仍可前往總統公園觀賞，國家聖誕樹本月稍早已由川普總統及第一夫人梅蘭妮亞點亮，周圍還有56棵小聖誕樹，代表美國50州、五個海外領地及華盛頓特區，小聖誕樹的裝飾由來自全美各地的學生完成，觀看點燈儀式回放：https://youtu.be/BCBt2f86oa4，燈展將持續到明年1月1日，詳情：https://www.thenationaltree.org/。