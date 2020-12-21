紐約人壽宣布發放公司史上第二高的紅利在2021年將向保單持有人發放的紅利總額為18億美元(上)

紐約人壽保險公司的資深業務代表-袁菲小姐

公司連續 167年發放紅利，體現了紐約 人壽加強財務實力，保持互惠特性和為保單持有人提供長期價值的承諾。

2020年11月19日，紐約---美國 最大的互惠人壽保險 公司1紐約人壽今天宣布，在2021年將向符合條件的參與保單持有人發放18億美元的紅利，此為公司有史以來第二高的紅利記錄。在向保單持有人提供有保證的現金值增長之外持續167年發放紅利的能力，凸顯了紐約人壽專注力致的運營策略，長遠發展的投資方式和持之以恆的財務實力。2

紐約人壽董事局主席兼執行長Ted Mathas表示:“儘管2020年的全球疫情大流行造成了逆境，歷史性的低利率和經濟下行，紐約人壽仍然保持了超然卓越的財務實力，這得益於我們175年來駕馭掌控社會及金融挑戰的豐富經驗。我們一如既往堅定不移地專注於保持我們的核心目的---當客戶最需要的時候我們能夠伸出援手，並在未來的歲月裡為數以百萬計的家庭和個人提供財務保障和安心。儘管我們無法預測2020年發生的事件，但我們公司正是為了應對這樣的時刻而造就，我們史上第二高的紅利發放強有力地印證了這一點。”

對現今在美國運營的 800多家人壽保險公司的評級中，紐約人壽仍然是獲得四大主要評級機構給予任何美國壽險公司最高財務實力評級的兩家公司之一。3此外，由於紐約人壽加強了對其2,778.3億美元的一般帳戶的策略性管理的能力，紐約人壽的盈餘與資產價值儲備仍然維持強勁走勢。4

紐約人壽的戰略性業務提供了多元化收入，為公司基本的壽險業務提供了補充。這些收入為盈餘，分紅以及盈利作出了貢獻，並且能夠幫助減輕今天歷史性低利率帶來的影響。

基於公司無與倫比的財務實力和多元化的業務模式，紐約人壽以其無人能及的狀態確保兌現它對客戶的承諾。(由於篇幅所限，下次再續)

1根據財富雜誌於2020年5月18日發表的「人壽、健康(互惠)保險行業五百強」 一文報導的營額認定。關於統計方法，請參見http://fortune.com/fortune500/。

2紅利是沒有保證的。

3截至2020年10月15日的各獨立評級機構評論：貝氏公司的評級為A++、惠譽的評級為 AAA、穆迪的評級為Aaa、標準普爾 的評級為AA+。

4截至2020年9月30日的盈餘和一般帳戶。

這份由協力廠商所寫的文章由紐約人壽保險公司資深業務代表 (百萬元圓桌終生會員 MDRT Life Member, NYL Lifetime Council Member):袁菲小姐提供。要瞭解剛討論的相關專題的更多資訊，請聯繫袁菲小姐，聯繫電話為: 703-628-2608（手機），703-723-1299 (維州辦公室)，301-214-6793 (馬州辦公室)，傳真號碼為703-723-0188，email: [email protected]。