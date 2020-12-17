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網上誘童案件倍增 警籲留意子女動向

記者羅曉媛／馬州報導
網上針對兒童的犯罪猖獗，警方提醒父母要留意子女在網上的動向。(Pexels)
網上針對兒童的犯罪猖獗，警方提醒父母要留意子女在網上的動向。(Pexels)

學校因疫情改上網課，孩童在家上網時間也隨之延長，但以兒童為目標的犯罪分子(predators)也加緊攻勢，今年以來，網上誘導孩童的案件比去年同期增長一倍，馬州今年接到的疑似兒童性虐報案也比去年增長66%，其中喬治王子郡相關報案最多。

國家失蹤和受虐兒童中心(NCMEC)數據顯示，今年前九個月共發生3萬236宗網上誘導兒童的案件，而在2019年同期，該數字為1萬5220宗；馬州州警電腦犯罪科(Computer Crimes Unit)亦指，截至今年12月7日，共收到5400次疑似兒童性虐的報案，而該數字在2019年全年為3248次。

喬治王子郡收到相關報案最多，超過1000次，而2019年同期收到的相關報案是525次；疑似兒童性虐的報案在哈維郡增幅最大，去年196次，今年則有727次；人口最多的蒙郡也增長一倍多，從去年的408次到今年的862次；巴爾的摩郡和巴爾的摩市的增幅也有一倍多，今年分別收到668次和712次疑似兒童性虐報案。

警方表示，這些報案的內容包括疑似網上誘導或性虐兒童(online exploitation)，其中網上誘導因孩童上網時間變長也大幅增加，通常犯罪分子會在網上試圖與孩童聊天，實際目的卻是從事性侵或性誘拐(sexual abduction)；其他報案類型還包括哄騙孩童拍攝裸露照片，或以性為目的與犯罪分子見面。

這類案件發生在網路世界的各個角落，既有社交媒體，也有網上聊天室，還有網路遊戲的語音聊天功能；馬州州警提醒家長採取必要措施保護子女安全，建議包括持續留意子女所有的網上行為和動向；了解子女在網上和誰聊天；與子女交流網上內容；提醒子女避免在網上與陌生人交談；對子女電子設備下載的應用程式要能管控；了解子女看到什麼、聽到什麼、與誰見面；了解子女在分享的內容。

騷擾、網路霸凌、兒童色情等虐待兒童的相關投訴可提交國家失蹤和受虐兒童中心，網址：www.missingkids.com，電話：1-800-THE-LOST，若正遭遇威脅，應立即打911報警。

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