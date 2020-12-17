大華府日增近6600確診 社交聚會惹禍

大華府 三地本周迎來逾23萬劑的首批新冠疫苗，為抗擊正在惡化的疫情 注入希望，不過大華府16日新增確診再度邁入警戒線，單日新增近6600例；衛生專家指，由於節假日室內聚會多，以及人們對疫情的疲憊，短期內本地較難壓平疫情曲線。

馬、維州及華府16日新增新冠確診6599例、死亡102例，七日平均新增死亡達到78人，為今年5月以來的新高；喬治華盛頓大學公共衛生學院流行病學家安娜‧門羅(Anne Monroe)表示，近期疫情數字不斷上升，多因社交聚會增多所致，人們在室內聚會，通常不戴口罩、也不保持社交距離。

「社交聚會是助推病毒擴散的主因，而且接觸者追蹤也變得越來越難。」門羅說，如果不對餐館堂食和人群聚會實施更嚴格的措施，短期內很難壓平疫情曲線。

此外，部分地區出現的疫情疲勞和反彈也給控制疫情帶來挑戰，馬州安奧蘭多郡(Anne Arundel County)有四家餐館的業主將郡長彼得曼(Steuart Pittman)告上法庭，因為早先疫情惡化，他下令要求餐館關閉室內外就餐一個月，只能做外賣或外送，業主要求法庭對該規定頒布臨時禁令。

不過彼得曼已在16日修改防疫 措施，撥款200萬元支持餐飲業者，並允許他們開放戶外就餐，但不得超過客容量的50%；他說，預估的住院數以及這些防疫措施對控制疫情的影響，是政府發布相關限制的主要參考，但同時也得竭盡所能幫助飽受疫情打擊的低收入員工。