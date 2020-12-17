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華府緊急狀態延至明年3月 馬州將支援8000劑疫苗

記者張筠／華盛頓報導
華府將延長緊急狀態至明年3月底，本周也開始執行更嚴格的防疫限制，規定餐館堂食人數不得超過客容量的25%。（記者張筠／攝影）
華府將延長緊急狀態至明年3月底，本周也開始執行更嚴格的防疫限制，規定餐館堂食人數不得超過客容量的25%。（記者張筠／攝影）

為協調大華府三地的抗疫合作，馬州政府繼維州支援華府疫苗之後，16日也宣布將派送8000劑疫苗給華府，用於住在馬州但在華府工作的一線醫護人員接種；同時因疫情加劇，華府市議會亦表決通過延長全市緊急狀態至明年3月31日。

疫情升溫之際，首批新冠疫苗接種也開始，由於華府首批分到的疫苗遠不足照顧本地醫護人員，相鄰的馬州16日宣布將派送8000劑新冠疫苗支援華府防疫，主要給居住在馬州但在華府工作的一線醫護人員施打，加強大華府地區的防疫合作，不過馬州政府尚未公布向華府派送疫苗的具體時間。

維州本周也宣布分攤華府的防疫壓力，下周起將派送8000劑疫苗給住在北維州、但在華府工作的醫護人員施打，截至目前，維州和馬州共支援華府1萬6000劑新冠疫苗，遠多於聯邦政府首批分給華府的6825劑，這將加快市府推進疫苗計畫，讓長照中心員工和高危人群可盡早接種疫苗。

馬州政府表示，預計未來兩周共將收到15萬5000劑新冠疫苗，州長霍根(Larry Hogan)已啟動國民警衛隊(National Guard)協助疫苗分配工作。

此外，華府市議會15日投票授權市長包瑟(Muriel Bowser)延長全市緊急狀態，允許市長靈活分配人力、物力，以提高防疫效率；市議會此項決定也連帶將禁止驅逐房客(eviction)、禁止切斷水電服務(disconnection of utility service)等規定延長到明年3月31日。

市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)原計畫在明年1月31日終止水電服務的相關禁令，但因疫情仍較嚴峻，他同意延長保護民眾的基本權益；但他也指出有民眾藉機拖欠費用，華府目前約有2萬4000人欠繳煤氣費(gas fee)，「其中只有3600人屬於低收入，大多數人仍應按時繳納。」

市議會是在疫情加劇之際做此決定，目前華府醫院病床收納的病患有逾10%為新冠患者，15日華府新增病例超過300例，創疫情以來的新高，華府陽性檢測率連日超過5%，市府本周開始執行更嚴格的防疫限制，規定餐館堂食人數不得超過客容量的25%。

維州與馬州相繼決定支援華府共1萬6000劑新冠疫苗，推進華府的疫苗計畫，照顧更多...
維州與馬州相繼決定支援華府共1萬6000劑新冠疫苗，推進華府的疫苗計畫，照顧更多一線醫護人員等處於高風險的人群。（記者張筠／攝影）

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