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馬州教育總監 籲教職優先打疫苗

記者張筠／馬州報導

伴隨第一批疫苗本周抵達，馬州教育總監卡倫·沙門(Karen Salmon)要求州府將教職員工納入優先接種新冠疫苗的群體，確保教學質量及公衛安全穩步並行；同時因疫情加劇，馬州蒙郡公校教委(MCPS Board)本周決定推遲返校上課的計畫，公校師生最早將從明年2月開始返校上實體課。

新冠疫情爆發以來，馬州規模最大的兩個公校系統，蒙郡公校和喬治王子郡公校(Prince George)基本都實行全網課教學，但這也引發不少官員、教職和家長的顧慮，他們擔心學生的成績持續下滑，認為長期透過網路教學不利於學生的全面發展，卡倫·沙門和州教育委員會的其他成員近期也在推進網課和實體課混合的教學計畫。

卡倫·沙門表示，教職員工屬必要行業員工(essential workers)，孩子們的健康及教育應獲同等重視，教師、學校職員、托兒所職員(child care workers)等人員也應列入優先接種新冠疫苗的群體。

她表示，長期停止實體教學已導致孩子們的學術水平和社交能力下降，還有學生因缺乏社交，面臨心理健康問題，「不少教職人員為確保教學正常，仍在一線工作，他們也應是首批接種疫苗的群體。」

根據州府計畫，首批接種疫苗的群體包括一線醫護人員、長照中心的員工及居民、高危人群等，第二階段的施打對象包括必要行業工作者，第三階段為普通大眾。

蒙郡公校原計畫明年1月開始允許部分學生返校，但因近日疫情加重，公校教委15日一致通過將返校計畫推遲至明年2月1日，並明確允許返校的兩項標準，即該郡14天的陽性檢測率不得超過5%，以及每10萬人中不能有超過15人確診。

蒙郡公校教委表示，目前蒙郡仍處感恩節後的疫情高峰，預計疫情暫時不會好轉，教委將在明年1月12日再開會，決定是否再調整返校計畫。

公校 疫情 疫苗

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