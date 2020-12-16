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華府首批疫苗不足照顧10%醫護 維州下周將送8000劑支援

記者張筠／華盛頓報導

華府首批新冠疫苗分發本周啟動，給一線醫護帶來希望，但華府從聯邦政府領到的首批疫苗僅6825劑，還不夠照顧本地10%的醫護，而其中絕大多數住在相鄰的馬、維州；維州政府稍晚表示將在下周支援8000劑疫苗給華府醫院，照顧在華府工作、但住在北維州的醫護人員，同時華府也正與馬州商談疫苗支援事宜。

聯邦政府按人口分配各地首批疫苗，華府分到6825劑，但當地有近8萬5000名醫護人員，75%住在馬、維州；維州首批分到7萬劑，馬州分到15萬劑。

華府已多次要求聯邦政府增加首批疫苗數量，也希望相鄰的馬、維州政府多照顧華府的醫護；華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)指，維州政府最早在下周派送8000劑新冠疫苗給華府，主要給住在北維州的華府一線醫護施打。

內斯比表示，維州的支援不僅幫助華府防疫，更有助華府與相鄰政府建立長期抗疫合作；她說，一線人員施打疫苗後，市府下一步將重點照顧長照中心的工作人員，「面臨高風險的人群都施打疫苗後，就能推進到疫苗計畫的第二、三階段，普及公眾」，不過目前尚無各階段的具體時間。

華府將追蹤疫苗施打情況，提醒接種者按時接種兩劑疫苗，以保防疫效果；華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，由輝瑞(Pfizer)生產的新冠疫苗，施打兩劑後有效性可達95%。

包瑟說，新冠疫苗可能導致肌肉痠痛、頭痛等副作用，但都屬正常現象，短時間就會消退，民眾無需擔心；她也鼓勵公眾多了解疫苗知識，積極防疫；內斯比說，目前新冠疫苗對16歲以上者安全有效，兒童新冠疫苗的有效性及安全性仍在研究。

華府部分一線工作者近日也現身說法，鼓勵注射新冠疫苗，華府消防急救隊副局長傑克森(Keishea Jackson)是華府首批接種人群，她原先拒絕接種並對新冠疫苗抱有懷疑，但稱「數據顯示我們西語裔和非裔的新冠死亡率比其他族裔高三倍，我希望用自己的經歷鼓勵公眾相信疫苗。」

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