華府挺川示威 引發騷亂、破壞… 39人被捕

華府警方11日和12日兩天在市中心加強防護，因應極端分子在示威中引起騷亂。（DCist）

川普 支持者上周五、六在華府 進行示威活動，華府警方表示共有39人被捕，原因包括襲警、非法持槍等，示威群眾破壞了華府四間教堂，騷亂導致八名警員受傷，四人被刺傷送醫；華府官員譴責引發混亂、涉嫌仇恨犯罪 的示威者，並呼籲關注避免衝突的方式，抵禦極端分子再引騷亂。

上周末成千上萬名川普支持者到華府示威，表達對2020總統大選結果的不滿，市長包瑟(Muriel Bowser)與多名市府官員譴責示威中挑起混亂者，期間華府有四間教堂被破壞，還有人在華府歷史最悠久的非裔教堂Asbury United Methodist前燒毀「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)標語。

華府警察局長紐斯漢姆(Peter Newsham)表示，警方正調查所有與教堂破壞和仇恨犯罪相關的人員，「華府絕不允許此類事件」；市府官員呼籲執法部門將挑起混亂的群眾繩之以法，並指奉行白人至上主義的仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)，也涉嫌上周末的騷亂及多項破壞。

警方表示，目前有39餘人被捕，原因包括襲警、攻擊他人、持危險武器、非法持槍、拒捕等，還有四人在混亂中被刺傷送醫，但無生命危險；八名警員受傷，其中一人臉部有多處刮傷，身上骨折。

警方沒公布被捕民眾的政治立場，但紐斯漢姆表示，被捕者之中，支持川普的「驕傲男孩」成員數量遠多於反對川普者，「比例大約6：1到7：1」；但他也聲明，警方執法的標準並不根據民眾的政治立場，「當天的騷亂兩方都有責任」，警方基於示威民眾的不良行為逮捕。

紐斯漢姆說，警方首要任務是維持城市安全穩定，給不同立場的民眾表達空間，但要避免示威者起衝突；包瑟也說，社會討論的重點應放在如何減少仇恨犯罪，而非質疑警方的逮捕方式，「驕傲男孩等極端分子一直在攻擊選舉，還不斷有仇恨犯罪的徵召」，華府民眾應留意未來如何避免更多衝突。