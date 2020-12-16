彭佳慧唱出希望「總是會好的」 12•19線上見

情歌天后彭佳慧將在美東時間12月19日晚9時舉辦的「五力全開Our Hope」線上演唱會，獻唱新歌「總是會好的」。(主辦方提供)

情歌天后彭佳慧受世界日報邀約，將參加美東時間12月19日晚9時舉辦的「五力全開Our Hope」線上演唱會，該活動由世界日報主辦、麥當勞贊助播出，希望在緊張疫情 下，用音樂為美國 華人帶來全新希望，彭佳慧將首次獻唱新歌「總是會好的」，以此帶來正面力量。

彭佳慧曾獲台灣 金曲獎最佳國語女歌手獎，她表示， 因疫情關係，今年很少飛外地，但也有更多時間在家陪家人與小孩，同時也製作了新的專輯，「能在線上唱給美國華人聽，覺得是一件很開心的事。」

新歌「總是會好的」由她作曲、羅文裕作詞，在Our Hope線上演唱會將是首次演唱；她希望藉此帶給大家鼓勵，希望大家走出疫情，相信一切「總是會好的」。

彭佳慧說，「2020年是很特別的年份，多年後再回顧，一定會被記住、提起，雖然疫情阻礙了行動，但也帶來很多美好，千萬不要放棄愛，總有一天我們會在某個角落再見面。」

五力全開Our Hope線上演唱會除了邀請彭佳慧，台灣歌手林宥嘉、周興哲、台裔美藉歌手Jason Chen(陳以桐)以及馬來西亞歌手蔡恩雨(Priscilla Abby)也將參與當天演出。

演唱會只播一次，請把握難得機會。另外，到演唱會活動網站還有機會獲得彭佳慧親筆簽名的麥當勞T恤，詳情：ourhope.worldjournal.com。