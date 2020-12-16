大華府16日迎大雪 最高或達18吋

去年大華府的首場降雪，各地降雪量從6吋到1呎不等。(記者羅曉媛／攝影)

國家氣象局(National Weather Service)對大華府發布冬季風暴預警(winter storm)，包括馬州 蒙郡、哈維郡和北維州 費郡、勞登郡、威廉王子郡在內的絕大多數地區，將在16日(今)迎來大雪或雨夾雪，部分靠北地區的降雪 量可能達到12至18吋。

氣象局預計，馬州蒙郡東南部和中部以及維州費郡的降雪量可能達到3至7吋，蒙郡西北部和哈維郡降雪量則在4至8吋；再往北到馬州弗雷德瑞克郡(Frederick)和北巴爾的摩、華盛頓郡(Washington)等地，降雪量可能達到12至18吋，讓出行非常困難。

氣象學家預計降雪在日出後開始，降雪量最多的地區為馬州的弗雷德瑞克郡和維州的弗雷德瑞克郡，以及西維吉尼亞州的馬丁斯堡(Martinsburg)，而越靠近華府的地區，受雨夾雪的影響，降雪總量反倒減少。

氣象學家貝爾(Chuck Bell)指出，從馬州蒙郡、喬治王子郡到維州費郡、阿靈頓郡、華府，16日一開始也是降雪，但之後隨著暖空氣抵達，將轉為雨夾雪和凍雨，下午和晚間的氣溫將在華氏35度左右。

華府東面的馬州首府安納波利斯和馬州南部，則是全天降雨，在安奧蘭多郡(Anne Arundel)、查爾斯郡(Charles)的降雨量可能有1至2吋，部分地區可能有洪災。

往年遇上下雪天，各地公校系統會提前一天或在當天清晨發布通知宣布取消或繼續上課的通知，今年由於疫情，大華府絕大多數公校系統已在家上網課，目前只有維州法奎爾郡(Fauquier County)宣布因降雪取消周三、周四的全網課，其他公校系統除了讓小部分已返校的學生16日改為在家上網課，也仍在評估天氣狀況，若屆時停電或其他惡劣狀況導致師生無法上網，可能網課也取消，具體可留意各校網站、電郵、社媒通知。