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1/6餐館因疫關門 訂餐留話、直接聯繫商家將有大幫助

記者羅曉媛／華盛頓報導
進入冬季天氣變冷，戶外就餐也慘澹，餐館都加大力度做外賣和外送。(記者羅曉媛/攝影)
進入冬季天氣變冷，戶外就餐也慘澹，餐館都加大力度做外賣和外送。(記者羅曉媛/攝影)

華府餐飲業者受疫情重創，而伴隨天氣變冷，疫情反撲，餐飲業生意愈發面臨挑戰，行業組織表示，食客看似不起眼的一舉，例如訂餐時留下鼓勵的備註，或直接聯繫餐館而非第三方平台點餐等，對餐館都是不容小覷的幫助，更有助提振士氣。

本地餐飲業者表示，進入冬季之後，因堂食收緊限制、室外就餐太冷，外賣和外送對餐館生意越發重要，食客在點餐時不經意的一舉，也可能幫到商家撐過最艱難的時刻；例如訂餐時註明不需要紙巾和塑料餐具、同時訂購今明兩日的午餐，或購買商家的禮品卡並等明年春季再消費，以及盡可能直接聯繫餐館訂餐，以免第三方平台抽走佣金；有時這些舉動不一定關乎金錢，訂餐時留下暖心的一句備註，對他們也是莫大的鼓勵。

馬里蘭餐飲協會指出，89%的馬州餐館經營者預計未來三個月的生意繼續下滑，另有45%餐館稱，若無額外紓困補貼，他們很難再撐六個月；大華府餐飲協會亦指，今年餐飲歇業的數量大增112%，餐飲就業量也僅有正常水平的40%。

另據全美餐飲協會統計，目前全美又超過11萬的餐館已永久歇業，相當於六分之一的餐館；本地知名連鎖餐館「Founding Farmers」的老闆西蒙斯(Dan Simons)指，儘管自己努力維持住七家餐館的運營，但許多同樣從本地起家的餐館目前已選擇蟄伏，為削減運營成本決定冬季不開門，等到明年春季再開；「但這實際猶如賭博。」

西蒙斯說，雖然希望這些餐館之後能重開，但只要選擇了關門，重啟的難度就會更高，「我想為我們的行業加油，但今年冬季將非常艱難」。

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