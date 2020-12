優先回聘疫期被裁員工 雇主意見分歧

華府市議會近日推動「失業員工復職保護提案」,要求雇主在有職缺時,先返聘疫情期間失業的舊員工,再有職缺才能招聘新員工。(記者張筠 / 攝影)

華府 市議會近日推動新提案,要求華府雇主有職缺時先返聘疫情 期間被解雇的員工,而後才能再聘新員工,以緩解失業問題並保護員工利益,市議會將在15日(今)票決此案;但華府商家對此意見不一,反對者認為這給商家帶來重負,增加不必要的限制,恐導致商家因難控收支而倒閉,支持者則稱應該立法保護失業勞工,另有人質疑實施效果。

「失業員工復職保護提案」(Displaced Workers Right to Reinstatement and Retention Amendment Act)最早由 Unite Here Local 25工會提議,並由市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)提出,要求擁有35名以上員工的旅店、餐館、酒吧、零售商店等雇主,有職缺時須先返聘疫情期間被解雇的舊員工,舊員工有至少十天可考慮是否接受聘用,若十天後仍未決定,雇主可將崗位開放給新員工;該提案適用的「舊員工」為今年2月1日之後的非自願失業者(因行為不檢失業者不包括),15日將在市議會表決。

大華府餐館協會(RAMW)對此強烈反對,近日也組織集會要求市議員在表決時反對,稱該提案將給商家增添負擔,尤其是受疫情影響最嚴重的餐飲行業,「新規定只是增加不必要的聘用規定,讓雇主無法靈活控制經營成本,生存負擔不減反增」。

許多餐館業主也表達顧慮,稱此提案為「不必要的行政負擔(administrative burden)」,有業主本就計畫返聘舊員工,擔心市議會的新規定將導致聘用員工流程更繁瑣,讓雇主和員工都束手束腳。

也有支持者表示,一些反對該提案的商家,試圖把疫情作為解雇老員工的藉口,想趁機換一批年輕員工,以此降低薪資成本;Unite Here Local 25工會的發言人伯德曼(John Boardman)說,商家已有市府提供的紓困 救濟,員工也是時候得到應有的保護。

此外還有業者質疑該法案能否達到預期效果,農產品餐館集團(Farmers Restaurant Group)的業主西蒙斯(Dan Simons)說,保護員工利益的最好方法就是確保商家有足夠的崗位開放,而此決定因素還是消費者,「客源充足,餐館自然想聘用員工」;他表示,返聘能幫助餐館節省培訓的時間成本,但若客源不夠,把舊員工聘回來既無用,餐館也不能給他們提供足夠的薪資或福利。