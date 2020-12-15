優先回聘疫期被裁員工 雇主意見分歧

華府市議會近日推動「失業員工復職保護提案」，要求雇主在有職缺時，先返聘疫情期間失業的舊員工，再有職缺才能招聘新員工。（記者張筠 / 攝影）

華府 市議會近日推動新提案，要求華府雇主有職缺時先返聘疫情 期間被解雇的員工，而後才能再聘新員工，以緩解失業問題並保護員工利益，市議會將在15日(今)票決此案；但華府商家對此意見不一，反對者認為這給商家帶來重負，增加不必要的限制，恐導致商家因難控收支而倒閉，支持者則稱應該立法保護失業勞工，另有人質疑實施效果。

「失業員工復職保護提案」(Displaced Workers Right to Reinstatement and Retention Amendment Act)最早由 Unite Here Local 25工會提議，並由市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)提出，要求擁有35名以上員工的旅店、餐館、酒吧、零售商店等雇主，有職缺時須先返聘疫情期間被解雇的舊員工，舊員工有至少十天可考慮是否接受聘用，若十天後仍未決定，雇主可將崗位開放給新員工；該提案適用的「舊員工」為今年2月1日之後的非自願失業者(因行為不檢失業者不包括)，15日將在市議會表決。

大華府餐館協會(RAMW)對此強烈反對，近日也組織集會要求市議員在表決時反對，稱該提案將給商家增添負擔，尤其是受疫情影響最嚴重的餐飲行業，「新規定只是增加不必要的聘用規定，讓雇主無法靈活控制經營成本，生存負擔不減反增」。

許多餐館業主也表達顧慮，稱此提案為「不必要的行政負擔(administrative burden)」，有業主本就計畫返聘舊員工，擔心市議會的新規定將導致聘用員工流程更繁瑣，讓雇主和員工都束手束腳。

也有支持者表示，一些反對該提案的商家，試圖把疫情作為解雇老員工的藉口，想趁機換一批年輕員工，以此降低薪資成本；Unite Here Local 25工會的發言人伯德曼(John Boardman)說，商家已有市府提供的紓困 救濟，員工也是時候得到應有的保護。

此外還有業者質疑該法案能否達到預期效果，農產品餐館集團(Farmers Restaurant Group)的業主西蒙斯(Dan Simons)說，保護員工利益的最好方法就是確保商家有足夠的崗位開放，而此決定因素還是消費者，「客源充足，餐館自然想聘用員工」；他表示，返聘能幫助餐館節省培訓的時間成本，但若客源不夠，把舊員工聘回來既無用，餐館也不能給他們提供足夠的薪資或福利。