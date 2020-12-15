首批疫苗抵大華府 醫護人員、養老院等優先接種

首批新冠疫苗 14日在大華府 三地開啟分發任務，醫護工作者、急救人員與養老院或長照中心人員將優先注射，公眾則需等到明年春季；三地政府寄望疫苗能減緩病毒傳播，各級政府與醫院本周將陸續舉辦活動，增強公眾對疫苗的信心。

喬治華盛頓大學醫院(George Washington University Hospital)的五名員工14日接受注射，是華府最先注射輝瑞(Pfizer)新冠疫苗的人群，其中包括急救護士、麻醉醫師、生產護士等；華府市府的部分官員、消防人員本周也將接受注射，以此幫助公眾，尤其受疫情影響最嚴重的西語裔和非裔居民建立對疫苗的信心；馬里蘭大學醫療系統(University of Maryland Medical System)等大華府的其他醫院同日也收到首批疫苗。

華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)指華府獲得的首批疫苗數量不夠，將對整個地區產生影響，本地有近8萬5000名醫護人員，但絕大多數住在維州和馬州 ，但聯邦政府給華府分配的首批新冠疫苗大約只有6825劑。

她說，讓一線人員向居住地所在的政府而非雇主所在地申請疫苗可能導致分配延遲，並在住院數和死亡數不斷上升之際，阻礙大華府本地控制病毒傳播的工作。

維州和馬州收到的首批疫苗數量分別為7萬劑和15萬劑，兩地政府也預估遠不夠保護所有醫護人員安危，更不用說療養院護士或其他高危人群。

新冠病毒已導致大華府逾54萬人感染，近1萬1000人失去生命，14日亦新增5718宗確診和29例死亡，衛生專家預計這一增勢還將繼續，並在未來三周轉化成住院數的增加。