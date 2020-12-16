中醫師趙愛秋談中醫的問答(二)

專業熱忱、醫術精湛的趙愛秋中醫師

中醫歷史悠久，沿襲著千年文化的醫學精華，藉由溫和的治療方式讓病患舒緩，達到治療效果，讓身體逐步回復達到平衡。中醫師趙愛秋為讓讀者深入淺出了解中醫，繼續以問答方式來闡述中醫。

問: 甚麼是中醫診法"望聞問切"中的"問診"?

答:「問診」是藉由醫師與患者或患者的家屬之間，以問答方式交談，而達到了解病情的方法。由於中醫治療疾病，是依患者之目前「證狀」而「辨證論治」，因此中醫之「問診」除了須要詢問患者的既往病史、家族病史、對藥物過敏之 情況，及姓名、年齡、性別等一般基本資料以外，對於患者目前「證狀」之詢問仍是中醫「辨證」的主要依據。

古人對於「問診」十分重視，明代張景岳先生在「景岳全書」裡將「問診」的主要方 式歸納為十條，稱為「十問」，即「一問寒熱二問汗，三問頭身四問便，五問飲食六問胸，七聾八渴俱當辨，九因脈色察陰陽，十從氣味章神見……」清代陳修園增加「婦人尤必問經期，遲速閉崩皆可見，再添片語告兒科，天花麻疹全占驗。」，由此可知中醫對於「問診」十分重視，且有其獨特之詢問方式。

「問診」是中醫辨證論治的主要依據，「簡單扼要」、「詳盡確實」地回答醫師的問題，才能確保您的健康。通常完整的中醫診斷應該「四診合參」，運用望、聞、問、切四者相互配合參考，才有助於準確診斷病情。

問: 甚麼是中醫診法"望聞問切"中的"切診"?

答:「切診」是醫師利用手指的觸覺，於患者之特定部位，觸摸、壓按而達到了解病情之診斷方式，一般分為「脈診」和「觸診」兩大部份;「觸診」是指醫師對患者的皮膚、胸腹、或病痛等部位觸摸、壓按來辨證。「脈診」也就是我們通常所謂的「把脈」，又稱之為「切脈」、「按脈」、「持脈」，是指醫師以食指、中指及無名指的指端，觸按於患者的橈動脈 或其它動脈如「人迎」、「趺陽」等部位，而憑著指端感覺脈博跳動之頻率、節率、波動的幅度、流暢之情況等各種形象（脈象），而達到診斷五臟六腑是否調和之方法。臨床上常依診脈之部位及脈象來分辨臟腑之虛、實或疾病之陰、陽、 表、裏、虛、實、寒、熱而作為辨證論治的依據。

趙愛秋中醫師不僅具有在馬州 和維州 行醫的針灸師執照，還有很少人具有的全美的針灸及中藥師證書(NCCAOM)。趙醫師曾是遼寧中醫藥大學教授、方劑學碩士研究生，中國 中藥學教材主編。趙醫師是一位專業熱誠的中醫師，擁有30多年豐富經驗，一直服務大華府，很多病患者對趙醫師無論在醫術及醫德方面，都大讚不已。趙醫師是本著憂患者之憂、樂患者之樂的宗旨，用精湛的中醫技術及熱誠的心去治療病患者，使病患者得到悉心的治療，從而加速病患者的康復。診所醫療設備齊全，環境優雅舒適，絕對是治病防病、養生保健的好地方。

頂好針灸中藥診所有兩個方便地點，馬州 Gaithersburg診所: 9079 Shady Grove Ct., Gaithersburg, MD 20877，馬州Wheaton診所: 11160 Veirs Mill Road SPC 41, Wheaton MD 20902。電話:301-202-3598，301-538-6368，傳真: 240-477-8381，電郵: [email protected]，網址: www.acmeclinics.com，馬州 Gaithersburg門診時間：星期一至星期六，並接受晚間、周末求診。馬州Wheaton門診時間：星期一至星期六10am-9:30pm，星期日11am-7pm。也歡迎Walk-ins免預約。