大華府觀音堂教您如何平安過“冬至”

冬至為“冬節”“長至節”或“亞歲”等，冬至時間在每年的西曆12月21~23日，今年的冬至是在12月21日。被視為冬季的大節日，在古代民間有“冬至大如年”的講法。是農曆二十四節氣中一個重要的節氣，也是中華民族的一個傳統節日。古時候，漂在外地的人到了這時節都要回家過冬節，所謂“年終有所歸宿”。

冬至日是北半球各地一年中白晝最短，黑夜最長的一日，兼具自然與人文兩大內涵，既是自然節氣點，也是一個傳統的祭祀祖先和神靈的節日。古人講：陰極之至，陽氣始生，日南至，日短之至，日影長之至，故曰“冬至”。古人認為自冬至起，天地陽氣開始興作漸強，即下一個迴圈開始了，冬至一陽生、天地陽氣回升，為“大吉之日”。

師父告訴我們：冬至實際上跟清明節差不多，主要是祭奠亡人。冬至、清明和中元節，這三個大的節氣靈性來得非常地多。在過去中國傳統裡，冬至晚上不要到太暗或沒有燈、氣場不好的地方去。有的人在一個月之前就會身體不舒服，經常會這裡痛那裡痛，尤其在冬至之前要當心跌倒，還有傷風感冒、受傷受寒。經常會夢到亡人，心裡有想不通的感覺，實際上就說明你家的靈性已經來要你為他們超度了。所以冬至之前要多念經、多念小房子。冬至前後人特別容易發脾氣，容易受傷、發無名火。過去風俗講過冬至前後最好不要去看醫生或少看醫生，因為一看醫生就會查出一些怪病出來。折騰了一段時間再去查病就沒了，實際上這是可能一些靈性上身。冬至祭拜亡人的時候，不管他超度沒超度，一般家裡不知道的情況下就是冬至那天，把亡人的照片拿出來，弄一個桌子，平時吃飯的桌子也可以，放在靠牆邊，然後把亡人的照片供在那裡，然後放點水果，前面放個香爐，準備點小房子，跟他鞠個躬磕個頭都可以，拜一拜，嘴巴裡要跟他講：“希望你平安，希望你自己好好的，在另外一個世界也好好地念經，能夠超脫自己，我們會給你念小房子，讓你升得更高。”然後燒香，不要很長時間，磕完頭，自己到隔壁房間去做自己的事情，等到香燒完了，拜一拜，把桌子上的亡人的照片取下來就可以了。亡人的照片不能跟菩薩照片放在一起，這是冬至專門供亡人的。

因此我們修行之人在冬至前的一個月就要開始加緊念經，為自己和家人多誦經，可保平安，也為和自己有緣的亡靈多念經超度他們。功德無量！

特別是2020年，是一個百年不遇的特殊時期，面對瘟疫世界各國已經奮戰了近一年的時間，大家更要在這黎明前的黑暗時期做好迎接光明的準備，堅持和守護好我們的平安，多祈福，多誦經，多佈施愛心！祝大家順利度過冬至，迎接新年！

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