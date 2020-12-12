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疫期囤貨瘋再起？ 3成美國人蠢動

記者羅曉媛／華盛頓報導
商家有過第一波疫情的經驗，如今在供貨方面準備也更充分。(記者羅曉媛／攝影)
商家有過第一波疫情的經驗，如今在供貨方面準備也更充分。(記者羅曉媛／攝影)

第一波新冠疫情今年3月曾在各地引發搶購衛生紙，近期疫情又有第二波之勢，最新調查顯示，已有三成美國人開始為冬季第二波疫情高峰「囤貨」，另外還有近五成人後悔第一波疫情時沒多買點衛生紙。

線上借貸交易中心Lending Tree的最新調查指出，34%的美國人，即8670萬左右的美國人已開始為冬季疫情囤購物資，另有35%有此打算，但還未行動；其中購買最多的物資包括食物、洗手液(hand sanitizer)、清潔物資、口罩/面罩、水和衛生紙。

Lending Tree的首席行業分析師舒茲(Matt Schulz)說，人們對囤購物資的看法各異，有的人後悔沒能多買點清潔用品或口罩，有的人則後悔買太多，預計今年10月至11月初，消費者為囤購疫情相關的物資平均花費359元。

舒茲表示，有年幼子女的父母比其他人更容易囤積物資，根據Lending Tree的調查，子女在18歲以下的父母，有44%已開始為冬季疫情囤貨，沒有子女的家庭則只有26%開始囤貨；而人們最後悔沒能多囤的四大物資分別為衛生紙類紙製品、清潔用品、洗手液和口罩。

今年3月囤積物資期間，各大超市出售衛生紙和洗手液的區域曾「貨架空空」，舒茲分析，零售商這次有了經驗，明白該如何更好的準備貨源和供應，但部分商品仍可能因太多人囤貨而很難買到。

疫情 美國 零售商

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