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停課超速相機照開單 蒙郡6個月開近15萬張

記者張筠／馬州報導
雖然今年多數校園因疫情關閉，學校周邊的超速相機仍持續作業。(記者張筠／攝影)
雖然今年多數校園因疫情關閉，學校周邊的超速相機仍持續作業。(記者張筠／攝影)

美國汽車協會中大西洋分會(AAA Mid-Atlantic)最新報告指出，雖然今年多數校園因疫情關閉，學校周邊的超速攝像機仍拍到大量違規行為，4月到9月，馬州人口最多的蒙郡(Montgomery)共有近15萬起在校園周邊超速被罰的案件，為解決超速問題，郡府已計畫將超速相機數量翻倍。

數據顯示，去年蒙郡通過超速相機收到逾6000萬元罰款，今年各學校周邊的超速現象仍很嚴重，4月至9月共開出近15萬張罰單，甚至拍到在校區附近駕車速度超過80哩。

美國汽車協會中大西洋分會發言人陶森德(John B. Townsend II)表示，雖然校園未開，周邊的超速相機仍每周一至周五作業14小時，喬治王子郡(Prince George)、鮑伊市(City of Bowie)等地區也同樣每周一至周五上午6時至晚上8時通過超速攝像機監測附近道路狀況。

蒙郡警方表示，2020年截至9月，全郡共有逾24萬3000張超速罰單，其中超過一半發生在疫情爆發後，為取締危險駕駛，郡府計畫將超速相機數量翻倍，目前郡府已批准325台。

美國汽車協會指，馬州超速相機罰單平均每張罰40元，2014至2019財年，馬州民眾因超速被罰的金額共達3億4600萬元。

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