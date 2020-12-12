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陽性率連5天逾10% 勞登郡公校退回全網課

記者張筠／維州報導
勞登郡確診率居高不下，公校決定改採全網課教學。(WAMU)
勞登郡確診率居高不下，公校決定改採全網課教學。(WAMU)

維州勞登郡公校(Loudoun)10日宣布，由於該郡陽性檢測率已連續五天超過10%，且每10萬人中有超過200人確診，決定從15日開始改採全網課教學。

維州衛生廳10日表示，勞登郡從6日開始，14天的平均陽性檢測率超過10%，10日維持在10.4%，已超過勞登郡公校教委(School Board)允許返校的標準；當日勞登郡每10萬人中有394人確診，也超過聯邦疾病防治中心(CDC)允許學校開放實體課的界線。

根據該郡公校教委的規定，返校標準為14天的陽性檢測率是否超過10%，以及每日每10萬人中是否有超過200人確診，一旦兩項都不達標，須進入「五天觀察期」，疫情若未好轉，將立即終止實體課。

勞登郡公校到10日已滿五天觀察期，陽性檢測率仍超10%；公校在聲明中指，若在15日前兩項數據中至少有一項落回返校標準內，將繼續維持網課與實體課的混合模式，但公校官員表示此概率很小。

勞登郡公校從10月開始小範圍允許二年級以下的學生返校上課，12月1日開始允許三至五年級的部分學生參與網課與實體課的混合教學；該郡公校數據顯示，自9月開學以來，已累計166名教職員工和94名學生確診。

公校 檢測 維州

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