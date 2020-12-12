華府3階段施打疫苗 首批近7千劑
華府市長包瑟(Muriel Bowser)10日公布首批新冠疫苗的分階段注射計畫，最優先群體包括醫院、長照中心等機構的一線人員，以及高危人群等；市府衛生局也公布最新調查，17%市民外出沒戴口罩，另有11%戴口罩方式不正確，防疫效果微乎其微，數據也顯示，市民的防疫表現在性別、年齡和經濟收入等方面都有不同。
包瑟表示，華府首批分到的6825劑新冠疫苗，將儲存在Medstar華盛頓醫院、霍華德大學醫院(Howard University Hospital)、喬治華盛頓大學醫院(GWU Hospital)、國家兒童醫療中心(Children's National Hospital)等六家醫療機構。
市府將疫苗注射工作分為三大階段，第一階段(phase 1)給抗疫一線人員和公共服務員工注射，其中最優先(phase 1a)群體包括醫院工作者、療養院(nursing home)職員、長照中心員工、藥劑師、消防隊與急救人員等，第一階段次優先(phase 1b)群體包括高危人群及65歲以上長者、市府必要基礎設施員工、執法部門官員、療養院居民、超市員工、學校教職、育兒機構員工等。
市府表示，第一階段未排到疫苗注射的公共事務員工及其餘大眾，將在第二、三階段注射，具體時間未定。
衛生局近日也調查市民的防疫表現，主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)表示，接觸者追蹤人員(contact tracer)發現多數(72%)民眾外出有戴口罩或遮住面部，但仍有17%人毫無防疫措施，另有11%人雖然有口罩，但配戴方式不正規，沒有掩住口鼻。
內斯比表示，「華府的防疫還有提升空間」，尤其要確保孩子和年輕人戴口罩；數據顯示，華府戴口罩女性(79%)比男性多(67%)，老年人比年輕人多，最不愛戴口罩的年齡段為5到18歲，而65歲以上有73%戴口罩；此外，居民收入較高的地區，戴口罩比率也明顯更高。
內斯比「強烈建議」民眾節假日不要外出，盡量待在家中，避免疫情在首批疫苗啟用前進一步加劇。
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