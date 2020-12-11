麥考利夫2度競選維州州長 主攻教育

前維州州長麥考利夫(中)在里奇蒙小學宣布再次競選州長。(麥考利夫推特)

前維州 州長麥考利夫(Terry McAuliffe)9日宣布再度競選維州州長，主攻教育 議題，聲稱將帶來維州歷史上最大膽的教育投資，大漲教師薪水，確保維州孩童獲得世界一流的教育服務。

外界傳聞多時，麥考利夫終在9日於州府里奇蒙的小學宣布競選州長，他稱自己此番是大膽想、大膽作，將率領維州更上一層樓，打造更強更公平的經濟環境，繼續為民權而戰，確保維州人享有平價健保和漲薪，住得起可負擔住房並有清潔能源可用。

他還公布每年20億元的教師漲薪詳細提案，矢言要讓維州教師的薪資水平高於全美平均值，並擴大學前教育，開放給所有三歲和四歲的孩童。

63歲的麥考利夫在2018年1月卸任時，曾有意角逐白宮，但面對異常擁擠的民主黨 初選，他在2019年4月選擇退出，之後外界就盛傳他計畫二度競選維州州長。

不過維州法律禁止州長競選連任，歷史上二度競選州長的例子也不多，只有1966年至1970年以民主黨當選州長的高文(Mills Godwin)，在1974年至1978年又以共和黨當選。

無黨派選情分析組織「庫克政治報告」(Cook Political Report)指，麥考利夫此次以務實和中間派開啟競選之路，但需克服「選民渴望新人」的現狀，美國尚未有過非裔女性當選州長，而這次競選維州州長的有兩名非裔女性，包括州眾議員詹妮弗‧卡羅爾(Jennifer Carroll)和州參議員詹妮弗‧麥克蘭(Jennifer McClellan)。