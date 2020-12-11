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民調：75%維州人憂子女疫期學習落後

記者張筠／維州報導

維州克里斯多福新港大學(Christopher Newport University)發布最新民調顯示，維州多數民眾對學校因應疫情的措施較滿意，但有四分之三擔心子女的學習進度因疫情落後，逾一半指子女在上全網課，儘管安全但非長久之計，同時，人們對州府防疫策略的看法也有明顯黨派之分。

克里斯多福新港大學上月8日至22日發起調查，收到906份回覆，其中64%對子女所在學校的教學計畫較滿意，但75%擔心子女的學習狀態因疫情退步或進度落後；有家長表示，網課雖是疫情期間最安全的教學模式，但也不是長久之計。

另有超過一半的受訪者稱子女是全網課教學，25%是混合模式；12%說子女已在參與實體課，另有3%選擇家庭課堂(home school)。

該大學公民領導(Civic Leadership)研究中心主任崔吉羅(Rebecca Bromley-Trujillo)表示，多數家長在疫情期間需承擔自身工作、育兒並監督孩子上網課的責任，雖然學校的教學質量有保障，教學資源也基本充足，但家長仍擔心孩子的學習效果，以及孩子的社交需求無法滿足。

對於州府的防疫措施，受訪者的反應有黨派之分，48%認為維州防疫正往正確方向發展，47%認為方向錯誤；47%認可民主黨籍州長諾譚(Ralph Northam)的工作表現，另有46%不贊同諾譚的政策。

此外，2020年總統大選結果也影響維州民眾對國家發展方向的看法，選舉前有76%受訪者認為美國發展方向錯誤，僅16%認為方向正確；而最新民調顯示，在民主黨拜登(Joe Biden)及搭檔賀錦麗(Kamala Harris)勝選後，39%認為美國發展回到正軌，認為方向錯誤者也減至49%。

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