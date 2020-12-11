馬州重症病床使用率88% 多郡下周起禁堂食

馬州喬治王子郡16日開始禁止餐館堂食，安奧蘭多郡16日起禁止室內外用餐。（記者張筠／攝影）

大華府新冠疫情 升溫，馬州 24個郡市均成「疫情危險區」(red zone)，全州醫院的重症病床使用率達88%；喬治王子郡(Prince George)10日宣布從16日起禁止餐館堂食，零售店客容量減至25%；安奧蘭多郡(Anne Arundel County)則禁止戶外用餐，華裔聚居區蒙郡(Montgomery)也計畫15日開始更嚴格的防疫 限制。

馬州州長霍根(Larry Hogan)10日表示，馬州疫情在感恩節後加劇，最黑暗的日子還沒到來；蒙郡與巴爾的摩市近日要求霍根政府收緊防疫限制，但霍根表示，州府在密切留意疫情數字，有必要即實行，但倉促在全州施行更嚴格的政策，等於是給小商家「判死刑」。

馬州多地已自行收緊防疫，喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)10日表示，該郡陽性檢測率已破10%，平均每日每10萬人有45.7人確診，比一個月前翻倍；該郡的醫院承載能力在感恩節假期後迅速下降，目前空床剩不到一半。

該郡衛生官員卡特(Ernest Carter)說，8日新增177名新冠住院病患，是上月同期的兩倍多，儘管住院病患數量未達春季高峰，但新增病例年輕化令人擔憂。

喬治王子郡的防疫新規將於16日下午5時生效，持續到明年1月16日，包括禁止餐館堂食，戶外用餐區客容量減半，仍可提供外送和外賣服務；商店客容量從50%減至25%，國家港的賭場及遊戲中心、健身房等設施也不得超過客容量的25%。

安奧蘭多郡則更嚴格，從16日開始禁止餐館室內外用餐，只能提供外送、外賣和路邊取餐(curbside pickup)服務。

在馬州人口最多的蒙郡，郡長艾瑞克(Marc Elrich)9日也公布收緊防疫的提案，若郡議會通過，蒙郡將從15日下午5時起禁止餐館堂食，保留戶外用餐、外送和外賣服務；商店客容量收緊至每200呎僅容納一人，總人數不超過150人，體育和宗教聚會也收緊限制。