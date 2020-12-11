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1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

疫情惡化 維州下周一起宵禁

記者羅曉媛／維州報導
維州下周一午夜起施行「宵禁」，晚上12時至清晨5時期間應待在家裡。(記者羅曉媛／攝影)
維州下周一午夜起施行「宵禁」，晚上12時至清晨5時期間應待在家裡。(記者羅曉媛／攝影)

華府七日平均日增新冠確診10日再創新高，直逼7000例，維州州長諾譚(Ralph Northam)同日宣布從下周一起，每晚午夜至清晨5時全州施行宵禁，他稱這是「改良版」的居家避疫令，目的不是為了逮捕違規的人，是「鼓勵」而非強制人們在晚間待在家中，因為該時段更易忽視防疫指導。

維州州長諾譚10日通過行政令頒布宵禁，午夜12時至清晨5時期間，維州居民應待在家裡，除非外出是為了獲取食物、看醫生或其他必要服務、照顧他人或寵物、鍛鍊身體、上下班，或留在家中有礙自身安全等。

維州宵禁從下周一(14日)午夜12時1分起生效，直至明年1月31日晚11時59分，詳情：https://bit.ly/3oLgSKN。

諾譚說，宵禁期間，警方不會在街上攔截外出者，他是故意不給宵禁加入執法機制，而是希望給人們發出「訊息」，鼓勵人們遵守防疫規定和夜間居家避疫。

此外，諾譚也將私人或公共聚會的上限從25人減少到10人，單宗教朝拜場所、職場或學校不受此限制，已經按照客容量限制經營的餐館和商店也不受此影響。

該人數限制的執法將由警方負責並裁量，違規者可能被控行為不檢(misdemeanor)罪，警方也將繼續加強對這方面執法控罪的公共教育。

大華府10日的七日平均確診創下6989例的新高，維州和馬州也分別以日增3791例和2922例創下各自新高，華府則是276例，稍稍低於昨日創下的新高。

本地衛生官員指疫情加劇的原因主要是感恩節期間和近期各類社交聚會，敦促人們在本月稍晚的聖誕節和新年假期不要外出旅遊，否則目前的疫情加劇就是後果。

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