華府華人集會 要求辱華參議員道歉

大華府20多名華人冒著寒冷天氣和染疫風險，在國會山莊小範圍集會，抗議共和黨參議員布萊克伯恩的辱華言論，要求她道歉。(記者羅曉媛╱攝影)

為抗議田納西州共和黨參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)的辱華言論，大華府 地區的20多名華人冒著寒冷天氣和染疫風險，9日中午在國會山莊小範圍集會；他們高喊「Hey Hey Ho Ho, Marsha Blackburn Must Go! 」(布萊克伯恩必須下台)，要求布萊克伯恩對「中國 有5000年偷竊史」的言論道歉。

布萊克伯恩本月初在推特感謝川普總統禁止美國 從新疆生產建設兵團進口棉花和棉花製品，指美國不會支持靠奴隸勞工賺錢的公司，但隨後又發推說，「中國有著5000年的欺騙和盜竊史，有些事情永遠不會改變。」

此言論立即引起爭議，華人社區除了發起白宮請願，在大華府乃至田納西州也有人組織抗議，9日中午在參院Dirksen辦公樓前的抗議就是其一，但受疫情影響，集會不得超過25人，參與者均戴著口罩、保持距離而站。

曾組織華府挺梁大遊行的肖水根也是此次抗議的組織者之一，他受訪表示，目前華府疫情仍很嚴重，大家都有點害怕，但值此艱難時刻仍要組織抗議，是因為「如果我們不發聲，誰會為我們發聲？」肖水根說，華府的抗議只是個開始，希望引導全美更多人一起，對發表這樣無知、種族主義言論的不良政客說不，他們的目標是讓布萊克伯恩為此道歉，同時也希望類似事件不再發生，「這不僅是對華人的侮辱，也是對人類文明的侮辱」。

資深共和黨李忠剛批布萊克伯恩的言論，只是為了靠煽動基本盤的仇恨，來為自己的政治目的服務，無法解決任何問題，「我們不需要為了推進政治議程去踐踏別人，更不能為了反對政治正確去犧牲某一部分偉大的美國人」。

當天還有許多人從哈維郡驅車一小時趕來，帶著11歲兒子來抗議的陳先生受訪說，當下的美國政治有太多針對中國的負面言論，中美在很多議題上其實可以合作共贏，但現在(美國)所有問題都怪中國，而華裔夾在中間成了受害人，「我不喜歡這種政治氛圍，希望通過抗議引起改變」。

活動組織者之一的美國華人聯合會(UCA)主席薛海培表示，UCA已擬好抗議此事的公開信，近期將在全美募集簽名，之後將提交參院兩黨領袖以及參院道德專責委員會(Senate Select Committee on Ethics)主席，要求譴責布萊克伯恩的言論，並讓其道歉。