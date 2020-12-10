華府華人集會 要求辱華參議員道歉
為抗議田納西州共和黨參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)的辱華言論，大華府地區的20多名華人冒著寒冷天氣和染疫風險，9日中午在國會山莊小範圍集會；他們高喊「Hey Hey Ho Ho, Marsha Blackburn Must Go! 」(布萊克伯恩必須下台)，要求布萊克伯恩對「中國有5000年偷竊史」的言論道歉。
布萊克伯恩本月初在推特感謝川普總統禁止美國從新疆生產建設兵團進口棉花和棉花製品，指美國不會支持靠奴隸勞工賺錢的公司，但隨後又發推說，「中國有著5000年的欺騙和盜竊史，有些事情永遠不會改變。」
此言論立即引起爭議，華人社區除了發起白宮請願，在大華府乃至田納西州也有人組織抗議，9日中午在參院Dirksen辦公樓前的抗議就是其一，但受疫情影響，集會不得超過25人，參與者均戴著口罩、保持距離而站。
曾組織華府挺梁大遊行的肖水根也是此次抗議的組織者之一，他受訪表示，目前華府疫情仍很嚴重，大家都有點害怕，但值此艱難時刻仍要組織抗議，是因為「如果我們不發聲，誰會為我們發聲？」肖水根說，華府的抗議只是個開始，希望引導全美更多人一起，對發表這樣無知、種族主義言論的不良政客說不，他們的目標是讓布萊克伯恩為此道歉，同時也希望類似事件不再發生，「這不僅是對華人的侮辱，也是對人類文明的侮辱」。
資深共和黨李忠剛批布萊克伯恩的言論，只是為了靠煽動基本盤的仇恨，來為自己的政治目的服務，無法解決任何問題，「我們不需要為了推進政治議程去踐踏別人，更不能為了反對政治正確去犧牲某一部分偉大的美國人」。
當天還有許多人從哈維郡驅車一小時趕來，帶著11歲兒子來抗議的陳先生受訪說，當下的美國政治有太多針對中國的負面言論，中美在很多議題上其實可以合作共贏，但現在(美國)所有問題都怪中國，而華裔夾在中間成了受害人，「我不喜歡這種政治氛圍，希望通過抗議引起改變」。
活動組織者之一的美國華人聯合會(UCA)主席薛海培表示，UCA已擬好抗議此事的公開信，近期將在全美募集簽名，之後將提交參院兩黨領袖以及參院道德專責委員會(Senate Select Committee on Ethics)主席，要求譴責布萊克伯恩的言論，並讓其道歉。
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