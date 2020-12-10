華府公校試行「無症狀檢測」添返校信心

華府 本周開始試行公校 師生「無症狀檢測 」(asymptomatic testing)項目，部分公立特許學校已給返校教職發放自測包，樣本送回後48小時即可出結果，許多教師指規律檢測增添返校教學的信心；華府衛生官員也呼籲各校擴大師生檢測，表示定期檢測有助定點防疫，除了檢測有症狀或曾接觸確診病例者，檢測無症狀的在校師生也有助排查病例，減緩疫情擴散。

華府Rocketship等公立特許學校已要求所有返校面對面教學的教職接受新冠病毒檢測；華府公校系統(DCPS)本周也啟動「無症狀檢測」試行項目，不論師生是否有新冠症狀，學校每十天給已返校上課的約600名學生提供免費檢測，每周也給在校教職郵寄自測包，但不要求教職必須使用。

市府目前尚未明確「無症狀檢測」試行到何時，不過將在更多學校恢復實體課後提供更多檢測，目前華府公校系統已批准學校公衛人員在校內給有新冠症狀的學生實行快速檢測(rapid test)，相鄰的北維州兩個最大的公校系統費郡公校和勞登郡公校，則不在校內做檢測。

公共衛生專家表示，快速檢測搭配口罩令、保持社交距離等防疫規定，能有效排查校內及各教學樓的疫情狀況，降低傳染風險；而許多學校領導、教師團體也表示，頻繁和定期的檢測能增添教職工安全返校的信心。

華府特許學校聯盟(DC Charter School Alliance)發言人霍吉(Shannon Hodge)說，尤其對成年人而言，檢測是能說服教職返校的首要原因，有效防疫加科學檢測才讓人放心。

霍吉指出，特許學校也將加入市府的「無症狀檢測」試行項目，各校希望有更多做檢測的渠道；同時有部分學校已在自行解決檢測問題，例如公立特許學校Friendship，規定已返校上課的300名學生，每兩周須檢測一次，該校上周也啟用得來速(drive-thru)和免預約(walk-up)檢測站，供學生使用，並為在校教職支付檢測費用。