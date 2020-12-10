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憂網課教學拖累進度 馬州撥4億推返校

記者張筠╱馬州報導

全美疫情加重之際，各地公校也紛紛退回全網課教學，不過馬州教育總監卡倫·沙門(Karen Salmon)本周表示，州府已審閱全州24個公校系統的返校方案，計畫用聯邦紓困金中的4億元支持公校升級技術、補充設備和材料，並補充個人防護物資，包括逾200萬片口罩、20多萬個防護面罩、5萬7000箱消毒乾洗手液(hand sanitizer)、手套和防護服。

沙門指，學校染疫狀況沒有社區嚴重，只要搭配戴口罩、保持距離、加強清潔等防疫措施，公校仍可陸續安全開放；目前由於長期缺乏實體課教學，部分學生已出現進度落後。

沙門說，「長遠看將有嚴重不良影響，加劇兩極分化」，有穩定、安靜學習環境的學生，能在網課中學到知識，技術和設備也不成問題，但仍有大量學生沒有穩定的網路系統，沒有足夠的設備或教學材料，學習進度落後，教育資源分配不均等問題加重，也會引發其他社會問題。

她表示，除了要推動恢復實體課，目前州教育官員也在向州府申請，讓教職工和早教工等必要員工接受首批新冠疫苗注射。

馬州衛生官陳錦琳(Jinlene Chan)表示，州府數據及多項研究表明，學校的染疫率(infection rate)較低，在防疫措施充足的情況下，年輕的學生群體也較少出現傳染狀況，疫情雖未結束，但也需平衡公共衛生和教學需求。

公校 教育總監 疫情

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