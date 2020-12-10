開車禁持手機 維州明年開罰

明年1月1日起，維州駕駛人開車時不能拿著手機。(Pexels)

開車時禁用手機 在維州 州議會爭論已久，但明年1月1日起，維州禁止駕駛人開車時「手持」手機，即駕駛人開車時仍能使用手機的導航、通話或其他車載相連的功能，但不能拿著手機發短信、打電話等，若違法則面臨罰款。

開車時不看手機聽起來是常識，但維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)的調查顯示，八成車禍 的肇因源自駕駛人不專心，去年維州有2萬3000多宗車禍是駕駛人分心所致，其中有120人失去生命。

維州州議會今年稍早通過這項新法，禁止駕駛車時手拿手機，儘管新法已在7月1日生效，但執法將從明年1月1日開始，過去半年是給公眾了解新法的緩衝期，至此，大華府三地均有明令禁止駕車時手持手機。

明年開始執法後，若維州警方看到駕駛人一邊開車一邊拿著手機，就有合法理由要求駕駛人路邊停車(pull over)，初犯罰款125元，再犯罰款250元，若是在施工區域違規，亦罰款250元。

駕車時拿手機通常引發三種分心狀態，一、視覺，駕駛人需要把目光從道路轉向手機屏幕；二、手動，駕駛人需要用手打字；三、認知，駕駛人的思維和關注點轉向手機，而不是路上正發生的狀況。

儘管法律禁止開車時拿手機，但駕駛人依舊可以使用手機上的Siri、Google Assistant等語音控制助手功能；新法詳情：https://bit.ly/3m3ylwe。