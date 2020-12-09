譴責共和黨參議員辱華言論 大華府華人今國會抗議

田納西州共和黨參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)早先指中國有5000年偷竊史的爭議言論，在華人 社區引起強烈反彈，除了發起白宮請願，美國 華人聯合會(UCA)也緊急動員，組織並呼籲大華府地區華人於9日(今)中午到國會表達抗議；由於疫情仍在，組織方提醒參與人員戴好口罩、保持距離。

布萊克伯恩上周發推感謝川普總統禁止美國從新疆生產建設兵團進口棉花和棉花製品，指美國不會支持靠奴隸勞工賺錢的公司，並在後一條推文中說：「中國有著5000年的欺騙和盜竊史，有些事情永遠不會改變。」

此話立即招致不滿，許多網友跟帖批評布萊克伯恩的言論無知、種族主義，也有人要求她道歉或引咎辭職；布萊克伯恩對此並無回應，只是在推特繼續發布有關對中強硬的論據。

致力於增強在美華人權益的無黨派組織UCA，因此呼籲大華府本地華人前往國會山莊的參院Dirksen辦公樓外抗議、行使民主權利，向無良政客說不。

抗議時間為12月9日(周三)中午12時至下午1時，地址：C St NE & First St NEWashington, DC 20002，最近地鐵站為Union Station，有疑問可致電：(202)642-5060；疫情期間參與者需做好防護，戴口罩、保持六呎社交距離。

UCA指出，布萊克伯恩也是不久前提出禁止給理工科中國留學生 發放簽證的共和黨參議員之一，她的這番言論嚴重侮辱了所有具中國傳統文化的人，是人為的歷史偏見和種族歧視。