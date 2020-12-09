馬州哈維郡華人伍超再創歷史 當選公校教委主席

馬州哈維郡華人伍超當選哈維郡公校教委主席。(記者羅曉媛/攝影)

馬州哈維郡華人 伍超(Chao Wu)7日當選該郡公校 教育委員會(BOE)主席，是繼首位當選該郡教委的華人之後再創歷史，成為哈維郡的首位亞裔公校教委主席；與他同為第一代移民 的華人陸昀(Yun Lu)，同日也宣誓就職第五區公校教委，至此，哈維郡公校就有兩位華人教委。

伍超的教委任期在2022年結束，未來一年他將擔任公校教委主席；伍超在2018年首次當選哈維郡公校教委，從作為第一代移民宣布參選時的「默默無聞」，到初選以第四名出線，從集結數百義工挨家挨戶掃街拜票，再到普選日以第二名勝出，伍超的競選經歷，也凸顯當地華人草根之力。

「我們哈維郡公校的教委非常多元、有能力。」伍超當選主席後表示，以共情傾聽、以尊重共事，跨越多元與社會差異達成解決方案並不容易，很感謝能有機會作為教委主席服務大家，這既是榮譽也是巨大的責任。

疫情給各地公校帶來挑戰，哈維郡公校目前依舊是全網課，伍超呼籲新一屆教委攜手迎接新開始，把服務哈維郡的學生和家庭作為工作的重中之重。

今年新當選的第五區公校教委陸昀，同日也與其他兩名新教委一同宣誓就職，包括第二區教委安東尼婭•沃茲(Antonia Watts)、第三區教委喬琳•莫斯利(Jolene Mosley)；來自北京的陸昀是數據分析師出身，希望利用自己的經驗，幫助教委根據科學和數據做出合理決定，並聽取各方意見，保證過程公平、透明，以哈維的孩子們為先。