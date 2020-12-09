我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

馬州哈維郡華人伍超再創歷史 當選公校教委主席

記者羅曉媛／華盛頓報導
馬州哈維郡華人伍超當選哈維郡公校教委主席。(記者羅曉媛/攝影)
馬州哈維郡華人伍超當選哈維郡公校教委主席。(記者羅曉媛/攝影)

馬州哈維郡華人伍超(Chao Wu)7日當選該郡公校教育委員會(BOE)主席，是繼首位當選該郡教委的華人之後再創歷史，成為哈維郡的首位亞裔公校教委主席；與他同為第一代移民的華人陸昀(Yun Lu)，同日也宣誓就職第五區公校教委，至此，哈維郡公校就有兩位華人教委。

伍超的教委任期在2022年結束，未來一年他將擔任公校教委主席；伍超在2018年首次當選哈維郡公校教委，從作為第一代移民宣布參選時的「默默無聞」，到初選以第四名出線，從集結數百義工挨家挨戶掃街拜票，再到普選日以第二名勝出，伍超的競選經歷，也凸顯當地華人草根之力。

「我們哈維郡公校的教委非常多元、有能力。」伍超當選主席後表示，以共情傾聽、以尊重共事，跨越多元與社會差異達成解決方案並不容易，很感謝能有機會作為教委主席服務大家，這既是榮譽也是巨大的責任。

疫情給各地公校帶來挑戰，哈維郡公校目前依舊是全網課，伍超呼籲新一屆教委攜手迎接新開始，把服務哈維郡的學生和家庭作為工作的重中之重。

今年新當選的第五區公校教委陸昀，同日也與其他兩名新教委一同宣誓就職，包括第二區教委安東尼婭•沃茲(Antonia Watts)、第三區教委喬琳•莫斯利(Jolene Mosley)；來自北京的陸昀是數據分析師出身，希望利用自己的經驗，幫助教委根據科學和數據做出合理決定，並聽取各方意見，保證過程公平、透明，以哈維的孩子們為先。

今年新當選的哈維郡第五區公校教委陸昀也宣誓就職。(陸昀提供)
今年新當選的哈維郡第五區公校教委陸昀也宣誓就職。(陸昀提供)

公校 華人 移民

上一則

譴責共和黨參議員辱華言論 大華府華人今國會抗議

下一則

TJ高中改革 學區盼族裔多元 家長：仍是犧牲亞裔

延伸閱讀

19萬學生返校 初中估下月復課

19萬學生返校 初中估下月復課
未成年遭性勒索頻傳 馬州哈維郡示警

未成年遭性勒索頻傳 馬州哈維郡示警
疫情惡化 劍橋、傅萊明罕2學區改全網課

疫情惡化 劍橋、傅萊明罕2學區改全網課
宅家學習 家長憂缺乏社交活動

宅家學習 家長憂缺乏社交活動
網課逾半年 多數學生尚適應

網課逾半年 多數學生尚適應
紐約市公校低年級明重開 華裔家長集會要求重開所有年級

紐約市公校低年級明重開 華裔家長集會要求重開所有年級

熱門新聞

上工兩周女服務生收到大額小費，卻拿不到分文。（Emily Bauer臉書）

服務生收小費2千 空歡喜一場

2020-12-02 23:48
圖為哈佛大學附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)急診室入口。Getty Images

涉盜實驗室樣本向海關官員撒謊 中國研究員鄭灶松認罪

2020-12-04 13:04
因新冠疫情影響，維州理工加利永醫學院今年申請人數比去年增加48%，增幅創新高。（維州理工醫學院官網）

「佛奇效應」10月全美醫學院申請量上升

2020-12-04 18:10
被害女網紅生前照片。（死者母親Stacey Clark Robinault臉書）

社群女網紅 遭棄屍公路荒草中

2020-12-01 02:38
明州漁獵協會會長白傑克提醒獵友，打獵時務必依法穿上醒目顏色衣物。(明州漁獵協會)

獵鹿悲劇！明州男子被誤認為獵物慘遭一槍打死

2020-12-02 10:18
俄州沙稜姆區域醫療中心(Salem Regional Medical Center)醫護人員拍攝短片響應州長口罩令。(州長臉書截圖)

自由最大！口罩令助長恐懼 俄州議員彈劾州長

2020-12-02 11:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點