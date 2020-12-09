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TJ高中改革 學區盼族裔多元 家長：仍是犧牲亞裔

記者張筠／維州報導

TJ高中改革錄取仍在討論，提出最新修改方案的費郡公校學區總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)，指族裔多元有助提升TJ高中的整體教育，但多數華裔家長仍然反對，稱修改方案仍歧視亞裔，通過犧牲亞裔學生來平衡其他少數族裔的比例不公平，家長們呼籲亞裔社區更團結；還有部分家庭在上月提訴要求恢復TJ高中的入學考試。

布拉布蘭德表示，「部分抽籤」和「綜合評估」兩種方案平衡了家長的訴求，未讓「幸運」完全取代「刻苦努力」，並說「公平(equity)和優異(excellence)相輔相成」；TJ高中在全美首屈一指，逾七成學生為亞裔，因此被稱作「亞裔明星高中」，該校當前新生有73%亞裔、18%白人、5%為其他族裔。

不過多數華裔家長仍反對布拉布蘭德的修改方案，表示既不能保證族裔多元，還歧視亞裔學生；而且通過抽籤進入TJ高中，學生可能無法適應高強度的課業壓力，不能充分利用教育資源，還會擠占其他有資格錄取的學生名額，該問題在「部分抽籤」方案中也未解決。

針對布拉布蘭德7日提出的兩種修改方案，有反對的華裔家長表示，費郡公校官員通過犧牲亞裔來提升其他少數族裔比例的行為仍是歧視，以提升族裔多元的藉口來貶低亞裔學生的刻苦努力，仍不公平，沒有真正尊重少數族裔；華裔家長們也呼籲社區團結，稱華裔、韓裔、日裔、印度裔等社區要避免訴求過於分散，如此才能更有力的施壓公校。

此外，多數亞裔家長也要求恢復入學考試，17個反對錄取改革的家庭11月曾向費郡巡迴法院(Fairfax County Circuit Court)提訴，要求法院強制費郡公校立即恢復TJ高中的入學考試；他們以州法為根據，指TJ高中作為「州長學校」(Governor’s School)，理應服務所有有才能(gifted)的學生，且法律規定「州長學校」要制定一套「全國標準能力測驗」作為錄取參考標準，若TJ高中取消入學考試，將不符合州府對「州長學校」的規定。

亞裔 華裔 公校

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