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TJ高中錄取改革 費郡公校再提部分抽籤、綜合評估2方案

記者張筠／維州報導
維州費郡公校再提兩項TJ錄取改革方案，包括「部分抽籤」和「綜合評估」，但仍招致眾多華裔家長反對。（記者張筠 / 攝影）
維州費郡公校再提兩項TJ錄取改革方案，包括「部分抽籤」和「綜合評估」，但仍招致眾多華裔家長反對。（記者張筠 / 攝影）

聞名全美的北維州湯瑪斯傑弗遜高中(簡稱TJ高中)錄取改革，本周再提兩項修改方案，分別為「部分抽籤」和「綜合評估」(holistic review)，從中投票二選一，取代先前未獲通過的「擇優抽籤」(merit lottery)；費郡公校教委將於本月稍晚票決兩套方案，通過後將用於錄取2021年入學的2025屆新生。

費郡公校學區總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)9月中提案修改TJ高中的錄取標準，公校教委10月通過取消入學考試及申請費的提案內容，但未通過以「擇優」抽籤錄取，增加族裔多元性的內容；布拉布蘭德7日再提「部分抽籤」和「綜合評估」兩套修改方案，兩者都要求申請者提交個人材料，包括一篇數學或科學的短論文(problem-solving essay)、一篇展示學生參與課外活動情況及成績的「學生肖像單」(Student Portrait Sheet)，且GPA至少3.5。

兩套新方案不再要求申請者必須上過代數學一(Algebra 1)或更高級的數學課，並在原先500個錄取名額的基礎上再增50個名額；兩種方案的區別在於篩選方式，「部分抽籤」方案規定，TJ高中根據學生個人材料選出的前100名「最優申請者」(highest-evaluated)將不參與抽籤，直接被錄取，剩下的申請者將進入抽籤機制，填滿剩餘的450個名額；「綜合評估」方案則規定，TJ高中完全通過學生提交的材料來衡量錄取的550名學生。

費郡公校教委將於本月稍晚票決兩種方案，通過後立即生效，用於錄取2021年入學的2025屆新生(class of 2025)；費郡公校首席運營官史密斯(Marty Smith)表示，若「部分抽籤」方案成為最終方案，所有新生不會知道自己是否經抽籤錄取，「不論是前100名直接被錄取的學生，還是經抽籤進入TJ高中的學生，收到的錄取通知都一樣。」

公校官員並說，錄取過程也將考慮學生的家庭收入狀況、有無特殊需求、家庭是否說英文、先前所在學校往年有多少人進入TJ高中等內容。

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