ILF暑期公共事務實習開放報名 1.22截止

國際領袖基金會(ILF)2021年度的「暑期公共事務實習項目」(Civic Fellowship Program)開放報名，每年篩選30名左右的亞太裔大學生，在夏天到華府 的聯邦機構參與8至10周的實習，申請將於明年1月22日美東時間下午5時截止。

ILF鼓勵亞太裔大學生踴躍參與，申請人需是美國公民 ，至少GPA3.0，目前在大學就讀(大二、大三、大四)，其他申請文件包括官方成績單、簡歷、至少一封推薦信等；提交申請或其他詳情可見ILF官網：www.ilfnational.org。

項目期間，參與者除了做全職實習，還將參與職業發展和領導力方面的培訓，項目結束後還將收到補貼(stipend)，但住宿、生活和交通費需自付。

ILF表示，預計對新冠有效的疫苗 將在2021年上半年投入使用，參與者應該能在明天夏天來華府親身體驗，但有些實習也可能在線上完成，具體要看各聯邦機構的規定，若有任何最新消息，ILF將立即通知參與者。

ILF成立於2000年，致力於培養具有公民事務意識的亞太裔未來領袖，已為一萬多名亞太裔學生提供獎學金、領導力培訓及其他教育項目。