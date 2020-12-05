華府高中畢業率近71% 3年來首升

華府高中畢業率近年首次上升。(美聯社)

儘管新冠疫情 給各地教學增加難度和不確定性，華府 2019-2020年度高中平均畢業率達近71%，不僅超過市府原定的目標，且比上學年增長2.7％，也為2017年後畢業率首次增長。

華府州教育總監 辦公室(OSSE)近日公布上述數據，全市有19所高中和兩所替代高中(alternative high school)的畢業率超過90%。OSSE曾根據前總統歐巴馬在2015年簽署的「每個學生成功法案」(Every Student Succeeds Act，ESSA)制定計畫，目標在2020年華府高中的畢業率要達70.5%，如今超額完成，且成為自2017年後首次上升的一年。

華府高中的四年準時畢業率在2016-2017學年前穩步上升，從2010-2011學年的58.6%增長至2016-2017學年的72.4%高峰，但自2017年後開始連續下降，如今首次回升，市長包瑟(Muriel Bowser)將此歸功於師生、家長和社區的共同努力。

數據顯示，畢業率上升最明顯的為西語裔群體，比上一學年增長3.84％，增幅排名第二的為非裔學生，增長2.54％。

從學校系統畫分，華府公校系統(DCPS)的四年制高中平均畢業率為68.68%，比上一學年增長3.6個百分點；特許學校(charter school)的畢業率更高，達76.58%，但增長幅度不大，僅增0.22％。