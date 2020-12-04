喬治王子郡強制餐館供兒童健康菜單

馬州 喬治王子郡近日通過最新法案，將在未來五年內，要求餐館把健康飲食作為兒童餐單的默認選項，寄望以此改善居民健康水平，當地以非裔社區為主，許多人有肥胖 症、高血壓 、糖尿病等疾病。

喬治王子郡在此次新冠疫情期間損失慘重，人均感染率為馬州最高，人均新冠死亡率為馬州第二高，患有基礎疾病者屬新冠高危人群，加上當地眾多居民飽受肥胖症、高血壓、糖尿病等疾病之苦，給政府部門敲響更大公共衛生危機的警鐘。

該法案由郡議員哈里森(Sydney Harrison)提出，他的母親因為攝取營養不足，以致他是早產兒，多年來不斷與學習障礙和健康問題奮戰；他也為喬治王子郡過多的不健康連鎖餐飲感到沮喪，當地的快餐店密集度居全美前列。

他提出的法案由兒童健康及飲食健康協會等非營利組織共同起草，郡長艾索布斯(Angela D. Alsobrooks)已簽字，將於明年5月24日生效。

新法生效的第一、二年，餐館需把兒童菜單上的碳酸飲料換成水、氣泡水、牛奶或果汁和蔬菜汁；實施的第二、三年，餐館必須把健康配菜(sides)作為兒童菜單默認選項，到第三、四年，餐館的兒童菜單必須至少有一項符合多個健康標準，包括卡路里少於550，鈉不超過700毫克，添加糖不超過15克，以及零反式脂肪，兒童套餐還必須包括至少半杯的非油炸水果或蔬菜。

執法將在新法實施的第五年開始，由衛生、許可、檢查和執法部門共同完成；哈里森說，該法案的目的不是懲罰誰，而是讓各個家庭能更容易做出健康的飲食選擇。

該法案在公聽會階段曾廣獲好評，許多家庭表示，已在喬治王子郡的餐館為子女苦苦尋找健康飲食選項多年；但新法也有反對聲，馬州餐館協會(Restaurant Association of Maryland)資深副主席湯普森(Melvin Thompson)說，新法規定的健康標準太嚴格，將給已備受疫情和防疫限制重創的餐館帶來更多挑戰，而此次立法之所以未能聽到更多餐飲界聲音，是因為餐飲業者都在忙著維持經營。