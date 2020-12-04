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馬州府認了 南韓新冠試劑有瑕疵 退回後追加250萬元買新試劑

記者張筠╱馬州報導
馬州4月花946萬元向南韓購買了能做50萬次的新冠肺炎檢測試劑盒，但後來因有瑕疵州府從未使用，寄回南韓並再花重金購買替換試劑盒。(州府提供)
馬州4月花946萬元向南韓購買了能做50萬次的新冠肺炎檢測試劑盒，但後來因有瑕疵州府從未使用，寄回南韓並再花重金購買替換試劑盒。(州府提供)

馬州政府4月向南韓購買的新冠肺炎檢測試劑盒存在缺陷，州府除完全沒有使用外，還向公眾隱瞞此事，11月被媒體曝光後引來各界質疑；馬州官員2日首度公開承認此事，表示發現缺陷後將瑕疵試劑盒寄回南韓，並花250萬元再購買替換試劑盒，而這批新試劑盒已做了逾43萬次檢測。

馬州4月花946萬元向南韓購買了能做50萬次的新冠肺炎檢測試劑盒，州長霍根(Larry Hogan)也將其視為幫助馬州度過疫情高峰的物資，但因存在瑕疵，州府從未使用，也未向公眾說明，使用過這批試劑盒的實驗室沒有提供具體的檢測數字，受試者也沒有收到檢測結果；後來在接受媒體訪問時，霍根及其他州府醫療官員將第二批購買的替換試劑盒形容為州府引入的「升級版」，對前一批試劑盒的問題隻字未提。

馬州代理衛生廳長史萊德(Dennis Schrader)2日在州府公共事務委員(Board of Public Works)會議上鬆口，承認第一批試劑盒存在缺陷從未使用，隨後悄悄(quietly)寄回南韓並再花250萬元向南韓購買了替換試劑盒。

「州府當時面臨極大壓力，不斷與生產商溝通，尋求解決方案」，史萊德表示，由於生產商不願直接提供替換品，州府不得不再花重金購買，「為了挺過疫情，確保民眾安全健康，這250萬元也很有價值」，目前第二批替換試劑盒已用於超過43萬次檢測。

州府承認此事後，馬州眾議會仍持續施壓，要求霍根政府提供更多購買試劑盒的過程及細節，尤其是第一批試劑盒究竟在全州做了多少次檢測；哈維郡(Howard County)民主黨州眾議員潘德格魯斯(Shane Pendergrass)懷疑州府在整個過程中不夠誠實，可信度降低。

馬州立法事務辦公廳(Department of Legislative Services)計畫審查馬州的新冠疫情應急資金，預計明年初公開審查結果。

馬州 檢測 南韓

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