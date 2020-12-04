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1歲男嬰被槍殺 懸賞6萬元緝兇

記者張筠╱華盛頓報導
一歲的鄧肯2日晚9時35分左右在車裡被槍擊，中槍後送醫不治身亡。（警方提供）
一歲的鄧肯2日晚9時35分左右在車裡被槍擊，中槍後送醫不治身亡。（警方提供）

華府市長包瑟(Muriel Bowser)3日宣布，一歲男嬰鄧肯(Carmelo Duncan)2日晚被槍擊致死，華府警察局長紐斯漢姆(Peter Newsham)表示嫌犯持違法槍枝，此前也可能被逮捕過；華府今年凶殺案比去增長近20%，紐斯漢姆表示凶殺案連年增長的主因是非法槍枝數量過多；目前警方仍在調查此案，追查一輛黑色SUV，警方呼籲民眾協助辦案，懸賞6萬元緝拿兇手。

紐斯漢姆表示，案件發生在Central大道和Southern大道附近，一歲的鄧肯2日晚9時35分左右在車裡被槍擊，中槍後送醫不治身亡；目前警方正在追查一輛黑色SUV，可能是一輛帶有茶色窗戶的Mazda，該車車牌是臨時的紙製車牌，案發後快速離開現場。

截至3日，華府2020年已有187起凶殺案，比去年同期增長近20%；紐斯漢姆表示，華府近幾年凶殺案數量連續增長的主要原因為，非法槍枝數量過多，他「百分之百肯定此案嫌犯持非法槍枝槍擊男嬰，且該嫌犯此前曾被逮捕的機率達35%」，這次也極可能是故意(intentional)作案。

警方3日宣布懸賞6萬元緝拿兇手，了解與本案相關資訊的民眾可致電(202)727-9099，或發送短信至50411。

一歲的鄧肯2日晚9時35分左右在車裡被槍擊，中槍後送醫不治身亡。(警方提供)
一歲的鄧肯2日晚9時35分左右在車裡被槍擊，中槍後送醫不治身亡。(警方提供)

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