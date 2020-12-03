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檢測站過冬 馬州蒙郡移室內 華府添電暖器

記者張筠／華盛頓報導
華府檢測站增設暖氣和保暖休息區，官員建議民眾預約檢測，縮短戶外排隊時間，防止感冒受寒。（DCist）
華府檢測站增設暖氣和保暖休息區，官員建議民眾預約檢測，縮短戶外排隊時間，防止感冒受寒。（DCist）

冬季已至，近日颳風降溫給大華府各地新冠病毒檢測站增加工作難度，維州阿靈頓郡及馬州蒙郡已將部分檢測站移至室內，並考慮增加檢測站，因應12月持續增長的檢測需求；華府表示戶外檢測仍是目前最安全的方式，暫不考慮將檢測移到室內，但會增設暖氣和保暖休息區，也建議民眾預約檢測，縮短戶外排隊時間。

華府近日在所有公共檢測站增設電暖器和熱風扇，本月初在華盛頓國民公園球場(Nationals Park)附近新開的檢測站也設有保暖休息區；市府官員表示，不論天氣如何，華府兩個最大的檢測站Judiciary Square和國民公園球場今冬將持續開放，部分需求較低的站點可能在嚴寒天暫時關閉。

華府公共事務局(Department of Public Works)主任葛來德(Chris Geldart)表示，室內檢測可能增加傳染風險，市府暫無將檢測移到室內的計畫；他說，就目前來看，戶外檢測是最安全的方式。

大華府其他轄區應對寒冷天氣有不同策略，維州阿靈頓郡已在夏末將Arlington Mill社區中心的檢測工作轉到室內，該郡公共事務主任溫納特(Hannah Winant)也表示，冬天將維持在室內檢測；該郡Quincy街的得來速(drive-thru)檢測站也已增設暖氣等禦寒設施。

為避免在寒冬中排隊等候，溫納特建議欲接受檢測的民眾上網預約，加速檢測流程，減少室內人數，保護醫護人員安全，也防止民眾在戶外受寒感冒；阿靈頓郡也計畫增加室內檢測站數量，為聖誕和新年假期可能上升的檢測需求做準備。

馬州蒙郡(Montgomery)上月也已將六個戶外檢測站移到室內，排除天氣變化對檢測工作的影響，同時推進與非營利組織的合作，增加檢測站數量；喬治王子郡(Prince George)也在提升室內檢測能力，預計未來一個月內檢測站從原先的一個增至三個。

檢測 華府 馬州

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