我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

禁商家「不收現金」 華府市議會通過

記者羅曉媛／華盛頓報導
電子支付方式日益多元，華府將禁止商家不收現金。(記者羅曉媛／攝影)
電子支付方式日益多元，華府將禁止商家不收現金。(記者羅曉媛／攝影)

商家「不收現金」或在華府成為歷史，市議會1日通過新法禁止華府餐館、零售店等商家不收現金，若市長包瑟(Muriel Bowser)簽字生效，將在華府結束疫情緊急狀態之後實施。

這項新法最早於2018年由市議員格魯索(David Grosso)提出，當時有愈來愈多針對商家不收現金的批評聲，認為這是歧視，等於不讓沒有銀行帳戶的消費者或無證移民消費。

格魯索說，商家拒絕消費者使用現金作為支付方式，實際是在告訴低收入、無證移民和年輕消費者，這家店不歡迎他們。

許多商家傾向「不收現金」是因為想要降低被搶劫的風險，同時也能減少花在管理現金方面的時間；而且在疫情期間，許多人對接觸現金有疑慮，擔心經過多人之手，可能攜帶病毒。

市議會1日經過激烈辯論最終通過該法，同時支持要求雇主恢復疫情期間丟失工作的員工身分，並允許公司內部人士在舉報稅務欺詐之後，可拿回返還稅(reclaimed taxes)的部分。

包瑟雖未表態是否有意否決這項新法，但提醒立法者，在各商家受疫情重創之際，擬定相關政策時應考慮潛在集合效應。

她說，儘管這些新政策單看都有其價值，但合在一起實施，可能給華府的商業環境造成更多不確定性，尤其此時大華府地區乃至全美都在競爭，希望留住並吸引居民和商家。

華府 疫情 移民

上一則

《沈偉: 繪韻》加德納博物館全館個展

下一則

「口罩助長恐懼」 俄州議員彈劾州長

延伸閱讀

葛謨致函衛生部：勿藉打疫苗打擊無證移民

葛謨致函衛生部：勿藉打疫苗打擊無證移民
「天天早起教我英文」 華府最佳女律師 40年後重逢恩師

「天天早起教我英文」 華府最佳女律師 40年後重逢恩師
以德拉瓦州海灘命名…動物收容所邀白登領養3小貓

以德拉瓦州海灘命名…動物收容所邀白登領養3小貓
預算赤字5億 50年來最高 華府捷運局擬砍周末地鐵

預算赤字5億 50年來最高 華府捷運局擬砍周末地鐵
華府首批新冠疫苗僅獲8000劑 只夠10%醫護使用

華府首批新冠疫苗僅獲8000劑 只夠10%醫護使用
華府書友會12•5講座：衣索比亞文化巡禮

華府書友會12•5講座：衣索比亞文化巡禮

熱門新聞

陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05
傳聞拉斯維加斯金沙集團暗助德州賭場合法化。( 金沙集團網頁)

偌大一個州 想開賭場挽救經濟

2020-11-25 19:17
前賓州理海大學24歲中國留學生楊裕凱(音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。(北安普頓郡典獄局照片)

食物摻「鉈」毒殺室友未遂 中國留學生認罪

2020-11-30 23:14
德拉瓦州週末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)

德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議

2020-11-30 12:35
明州漁獵協會會長白傑克提醒獵友，打獵時務必依法穿上醒目顏色衣物。(明州漁獵協會)

獵鹿悲劇！明州男子被誤認為獵物慘遭一槍打死

2020-12-02 10:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報