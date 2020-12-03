禁商家「不收現金」 華府市議會通過

電子支付方式日益多元，華府將禁止商家不收現金。(記者羅曉媛／攝影)

商家「不收現金」或在華府 成為歷史，市議會1日通過新法禁止華府餐館、零售店等商家不收現金，若市長包瑟(Muriel Bowser)簽字生效，將在華府結束疫情 緊急狀態之後實施。

這項新法最早於2018年由市議員格魯索(David Grosso)提出，當時有愈來愈多針對商家不收現金的批評聲，認為這是歧視，等於不讓沒有銀行帳戶的消費者或無證移民 消費。

格魯索說，商家拒絕消費者使用現金作為支付方式，實際是在告訴低收入、無證移民和年輕消費者，這家店不歡迎他們。

許多商家傾向「不收現金」是因為想要降低被搶劫的風險，同時也能減少花在管理現金方面的時間；而且在疫情期間，許多人對接觸現金有疑慮，擔心經過多人之手，可能攜帶病毒。

市議會1日經過激烈辯論最終通過該法，同時支持要求雇主恢復疫情期間丟失工作的員工身分，並允許公司內部人士在舉報稅務欺詐之後，可拿回返還稅(reclaimed taxes)的部分。

包瑟雖未表態是否有意否決這項新法，但提醒立法者，在各商家受疫情重創之際，擬定相關政策時應考慮潛在集合效應。

她說，儘管這些新政策單看都有其價值，但合在一起實施，可能給華府的商業環境造成更多不確定性，尤其此時大華府地區乃至全美都在競爭，希望留住並吸引居民和商家。