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華府百家餐廳熄燈 部分業者想「冬眠」

記者張筠／華盛頓報導
華府多數餐廳在戶外增設暖氣和遮棚，但寒冷天氣仍加大餐館經營難度，入不敷出的狀態讓越來越多業主考慮冬季暫時關門。（記者張筠／攝影）
華府多數餐廳在戶外增設暖氣和遮棚，但寒冷天氣仍加大餐館經營難度，入不敷出的狀態讓越來越多業主考慮冬季暫時關門。（記者張筠／攝影）

受新冠疫情影響，今年華府已有約100家餐館熄燈，近日也有越來越多餐廳決定「冬眠」；不少業主表示，冬季戶外用餐難以實行，僅靠外賣和外送也無法改變入不敷出，因此決定今冬暫時關門，調整狀態、減少損失，明年春天再開張。

位於華府新興的亞當斯摩根社區(Adams Morgan)的餐館Smoke and Barrel BBQ近日決定暫時關門，該店經理史密斯(Jennie Smith)表示，為保護員工和消費者安全，避免人群聚集，今年「忍痛」在感恩節關門，節後再開張，但近日該店門口又貼出告示，指市府現行的經營規定無法滿足餐館的基本需求，感恩節假期後也繼續關門。

史密斯的決定代表了多數華府餐館的態度，大華府餐館協會(Restaurant Association of Metropolitan Washington)主席霍霖格(Kathy Hollinger)說，今年華府已有約100家餐館因疫情熄燈，仍在營業的餐廳也有一半縮減服務，或考慮冬季暫時歇業。

霍霖格表示，冬季對多數餐館都很艱難，尤其堂食人數受限，但暫時歇業的決定說明多數餐館慎重對待疫情，採取保守防範措施；她表示，暖氣和防風保暖的遮棚對戶外服務有一定幫助，但多數餐廳需要政府提供更多補助，否則仍難以經營。

史密斯說，「餐館『冬眠』是目前看來最好的選擇，疫情每周甚至每天在變化，暫時歇業也讓我們有更充裕的時間反應，調整狀態，及時停損，可能明年春天等情況好轉再開業。」

華府 疫情

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