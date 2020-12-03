華府撥千萬住房穩定金 房東租客都受益

華府近日推出「住房穩定補助金」計畫，撥款1000萬元支持可負擔住房項目，並幫助「小房東」擺脫疫情帶來的財務窘境。（記者張筠／攝影）

華府 近日推出「住房穩定補助金」(Housing Stabilization Grants)項目，撥款1000萬元支持可負擔住房(affordable housing)的房東 ，並將其中100萬專門用於「小房東」(small housing providers)，減輕他們疫情期間的財務壓力；華府租客 維權代表對此表示肯定，認為對房東、租客都有幫助。

市府表示，「住房穩定補助金」的1000萬元來自聯邦新冠紓困案(CARES Act)撥給華府的資金，其中900萬元將用於華府可負擔住房項目的住房供應商(housing providers)，另100萬元用於補貼提供20套以下房屋出租的「小房東」，彌補他們今年4到11月沒收到的租金；目前全市有近3萬套可負擔公寓符合「住房穩定補助金」的補貼標準。

根據補助金項目，上述兩類住房供應商在今年4月1日至11月30日期間被拖欠的房租，將由市府按照80比20分攤，即市府補貼租金的80%，每戶每月最高2000元，剩下20%由房東承擔；補助金申請將於12月11日截止，詳情：https://coronavirus.dc.gov/rent。

市長包瑟(Muriel Bowser)表示，新冠疫情導致多數低收入租客付不出房租，財務壓力大，相應連累房東，市府支援就更顯必要。

華府租客工會(D.C. Tenants Union)成員白斯克(Stephanie Bastek)肯定市府新推的「住房穩定補助金」，表示除了能減輕房東負擔，也能避免租客因羞於申請補助又繳不出房租而連累房東的惡性循環，「有些租客不熟悉市府的補助項目，但還有一些租客是羞於承認自己經濟能力不足或失業狀態，因此不敢申請」。

包瑟本周也宣布給「新冠住房補助項目」(Coronavirus Housing Assistance)增加400萬元，讓該項目的總金額達到1020萬元，小房東可代表租客申請，解決繳不出租金的問題；不過目前申請數較少，只用了50萬元，市府鼓勵更多房東和租客申請。