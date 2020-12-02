預算赤字5億 50年來最高 華府捷運局擬砍周末地鐵

捷運局表示，預算有限的時候，只能刪減周末班次，將對必要行業工作者的通勤和生活影響降到最低。（記者張筠 / 攝影）

新冠疫情導致公共交通乘客銳減，華府捷運 局2021財年預算 面臨近5億元赤字，為50年來最緊張的一次；捷運局為彌補財政缺口擬削減預算，若施行，將從明年7月起停運周末地鐵，減周間地鐵班次到每半小時一班。

捷運局也計畫在刪減千份工作崗位之餘，再減2400份工作，可能使得疫情以來有三分之一員工因預算被裁；有員工擔憂，這將加重必要員工(essential)和已在超額完成任務的員工壓力，導致捷運系統無法正常運作，更可能阻礙2021年大華府商業、文娛、旅遊等產業的恢復進程。

由於預算嚴重不足，華府捷運局近日擬定削減預算方案，停運周末地鐵，適量增加公車服務以填補周末乘客需求；11月最後一個周末，大華府地鐵的乘客量約8萬9000人次，比疫情前的周末平均少80%。

捷運局也計畫將周間所有線路的地鐵班次減為每30分鐘一班，關閉乘客量較少的19個地鐵站 ，地鐵站關門時間也從原來的晚11時提早至晚9時，並把現有的60條公車線路刪至41條。

捷運局總經理威德菲爾德(Paul Wiedefeld)表示，縮減預算與捷運局服務大眾的初衷相悖，但捷運局必須控制預算，尋求平衡，「預算有限的時候，只能刪減周末班次，將對必要行業員工的通勤和生活影響降到最低，但這仍是非常痛苦的選擇」。

美國公共交通聯盟(American Public Transit Association)預計，華府大眾交通系統需要320億元才能維生，目前華府捷運局僅靠5月從聯邦政府「新冠紓困法案」(CARES Act)獲得的8億元運營，預計明年初就將耗盡。

威德菲爾德說，若國會通過新的紓困法案，在明年4、5月前提供大眾交通補助金，這一切就能好轉，華府捷運局最晚明年3月要確定削減預算的方案，若通過，將在明年7月生效實行。