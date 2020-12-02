疫情反撲 馬州哈維郡公校叫停實體課

馬州哈維郡公校到今年年底都是上網課。(哈維郡公校)

大華府部分公校 系統推進實體課惹議之際，馬州 哈維郡公校系統本周叫停實體復課計畫，表示到年底放寒假(winter break)之前，都將維持全網課教學。

數周以來馬州新冠疫情 持續反彈，新冠住院數和確診率猛增，馬州新冠確診率突破7%，哈維郡也突破6%，為6月以來最高；哈維郡醫院的急診(acute care)使用率達72%，重症病房使用率超過60%。

哈維郡上月也曾因疫情反撲發布減少人群聚會上限的規定，之後哈維郡公校也推遲了實體復課計畫到本月初；但鑑於疫情反撲速度，哈維郡公校本周宣布叫停所有實體課計畫，其中也包括特殊教育。

哈維郡公校在耶誕節之後開始放寒假，此前教學均維持網課，原定12月7日開始的冬季運動季，也推遲到明年1月4日，線上運動課(athletic sessions)將繼續，學生仍可到公校網站HCPSS Connect註冊參與。

但學校的餐飲服務(meal service)不受影響，將繼續在送餐點分發；中文版學年日曆：https://bit.ly/3lrNvLl。

哈維郡公校指，公校系統非常重視學生、教職及各個家庭的安全與健康，學校定期監測各項疫情數據和衛生指標，若條件允許，將在寒假之後通知教職有關實體復課的新規畫。