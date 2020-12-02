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預防醫院過載人手不足 馬州多管齊下

記者羅曉媛／馬州報導
馬州州長霍根(右)宣布額外措施應對疫情惡化。(線上會議截圖)
馬州州長霍根(右)宣布額外措施應對疫情惡化。(線上會議截圖)

大華府新冠疫情在感恩節後勢頭加劇，馬州新冠住院人數已達到5月以來的歷史最高值，為防止醫療系統再度瀕臨崩潰，馬州州長霍根(Larry Hogan)1日推出「MarylandMedNow」項目，招募臨床背景求職者到醫院、療養院、檢測站、接種門診工作，並敦促大學、學院幫助醫療專業的學生更快投入職場，為醫療系統注入更多人力。

馬州1日新增2765例新冠確診，日增確診已連續28天超過千例，新冠住院數在過去兩周增長51%，達到1583人，為5月14日以來的最高值；全州新冠確診率也達到7.33%，本周還有一名一歲孩童感染新冠去世，為馬州年紀最小的新冠逝者。

霍根1日宣布針對醫護人員和醫院需求暴增的額外應對措施，包括通過MarylandMedNow網站(https://bit.ly/3muKlI9)招募相關人士減輕醫療系統壓力，同時要求馬州的大學和學院立即制定應急政策，給醫療專業學生在疫情期間投身醫療工作授予學分，並鼓勵學校允許已滿足畢業要求、完成最後學期的學生提前「離校」，加速受理測試和執照要求，以便他們更快投入職場。

馬州衛生廳和教育廳也呼籲各地方政府讓尚未分配任務(non-deployed)的學校護士、醫療服務人員等郡市雇員協助馬州的檢測和疫苗工作；醫院也可允許尚無執照的工作人員為非關鍵任務提供輔助，以便釋出更多護士人手。

此外，州長要求全州各家醫院在12月8日之前，制定並提交病人暴增的應急方案給州衛生廳，需包括擴張病床和人力的戰略。

霍根說，馬州激增的新冠病例不僅加重醫療系統的負擔，也加重一直在疫情高壓下工作的醫療人員負擔，馬州需在防止醫療系統承載過度方面重點行動。

州衛生專家也呼籲感恩節期間出行者返回後盡快做檢測，並繼續遵守戴口罩等防疫措施；州長資深醫療顧問馬祖奇(David Marcozzi)說，新冠住院人數、死亡數仍將繼續上升，除非馬里蘭人採取正確的行動，「正如我們之前所做的，這次也一樣，我們需加倍努力，再次戰勝新冠病毒」。

馬州 檢測 疫情

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