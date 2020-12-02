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疫情加劇 維州2郡迎近萬學生返校惹議

記者張筠／維州報導

維州勞登郡(Loudoun County)和威廉王子郡(Prince William County)公校1日推進部分學生返校計畫，兩郡共有近1萬名學生參加實體課，但正逢大華府疫情加劇，兩郡公校的返校計畫引發諸多爭議；根據新冠病例增長速度，勞登郡11月30日剛從「最嚴重區」轉為「較嚴重區」，不少家長和教師擔憂實體課會導致疫情加速惡化，認為至少應再觀察幾日，放緩返校計畫。

勞登郡公校1日開始迎接7000名三到五年級的學生返校，返校學生分為兩組，輪流進行每周兩天實體課加三天網課的混合教學；威廉王子郡公校本周也首先迎接3000名一年級學生返校，每周上兩天實體課。

不過大華府各地疫情從感恩節前夕開始反彈，節後病例也有加速增長趨勢，部分家長和教師認為兩郡公校不應急於推進返校上課。

威廉王子郡過去14天的陽性檢測率達10.8%，每10萬人有507人確診；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的學校重開指南，威廉王子郡仍屬於疫情「最嚴重區」(highest risk)；勞登郡的情況大同小異，11月30日該郡陽性確診率為7.6%，剛從「最嚴重區」轉為「較嚴重區」(moderate risk)，但11月底每10萬人有近284人確診，教師擔心公校馬上重開將導致疫情反撲，已選擇混合教學的部分家長也擔心孩子的健康。

勞登郡公校在11月下旬通過動議(motion)，規定若該郡14天內每10萬人有逾200人確診，或陽性檢測率超過10%，公校就立即退回全網課教學；目前兩郡公校也表示，小範圍實體課加上嚴格的防疫措施，仍可保障校內的師生健康；另有家長稱，孩子已有基本防疫意識，實體課對孩子的學習質量更重要。

不同公校面對日益嚴重的疫情有不同作法，維州最大規模的費郡公校(FCPS)近日取消了原定在1日讓6800名學生返校的計畫，費郡、勞登郡和威廉王子郡的教師工會也持續表達對返校的顧慮，指公校對疫情數據的分析和研究不夠仔細，返校計畫與科學不符，尤其是感恩節後各地疫情反彈明顯，公校應再觀察幾日決定是否推進實體課，不該倉促。

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