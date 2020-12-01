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節日季如何保護包裹安全？ USPS：別放屋外！

記者羅曉媛／華盛頓報導
節假日網購包裹多，留在門外無人問津可能成為罪犯目標。(記者羅曉媛/攝影)
節假日網購包裹多，留在門外無人問津可能成為罪犯目標。(記者羅曉媛/攝影)

節假日網購包裹多，相關的偷竊罪案也增多，insuranceQuotes.com的最新調研發現，五分之一的美國人曾有包裹被偷；正逢盜竊多發的假日季，美國郵政(U.S. Postal Servic)提醒，民眾可主動了解避免包裹被偷的辦法，通過訂閱送達通知、調整送達時間等線上服務規避風險。

insuranceQuotes.com的最新調研指，住在大都會區的受訪者有18%是包裹放在門外被偷，住在非都會區的受訪者則有16%是包裹在門外被偷；郵局表示，儘量別讓已送達的包裹無人看管，放在屋外或郵箱的包裹都可能成為罪犯的潛在目標。

郵局建議民眾訂閱快遞公司的送達通知，以便掌握包裹的大致等待時間，如果裝有貴重物品的包裹即將抵達，但無法在家接收，可授權快遞公司留在某個更安全的地址，例如美國郵政就有相應設置供選擇，詳情可見官網：https://www.usps.com/。

對於需外出多日者，郵政局也受理暫時存放的服務，民眾可上網要求該服務，信件或包裹將保存在本地郵局辦公室，民眾之後可自取或要求再送；如果包裹不幸被偷，也可聯繫郵政檢查服務部門：877-876-2455，或上網投訴：https://www.uspis.gov/report/，盡可能準備好監控攝像頭拍攝的偷包裹畫面，以便調查。

喬治華盛頓大學網路安全項目主任懷特(Scott White)表示，隨著越來越多人使用網購，網購的消費者也需要有計畫，例如不在家時，請鄰居幫忙照看包裹，或詢問地方警局是否允許暫時把包裹寄往該處，最好也在屋外安裝攝像頭。

懷特說，要對各種可能發生的情況做好準備，偷包裹並不是多複雜的犯罪，但投資回報率可能很高。

美國郵政 大都會 投資

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