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華府首批新冠疫苗僅獲8000劑 只夠10%醫護使用

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府已購置冷凍儲藏裝置存放輝瑞研發的新冠疫苗。（美聯社）
華府已購置冷凍儲藏裝置存放輝瑞研發的新冠疫苗。（美聯社）

首批新冠疫苗即將投入使用，由於聯邦政府和疾病防治中心(CDC)擬按人口分配首批疫苗，華府首批可能只獲得8000劑左右，僅夠照顧全市優先注射人群的十分之一；而且華府75%的醫護工作者實際住在相鄰的馬州和維州，市府正向聯邦政府施壓，爭取首批分到更多疫苗。

華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)11月30日表示，白宮新冠疫苗專案「神速行動」(Operation Warp Speed)和CDC擬按照人口分配首批新冠疫苗，華府可能分到8000劑，但包括醫護工作人員在內的首批疫苗優先注射群體有8萬人，該疫苗僅能照顧到十分之一。

她說，由於華府絕大多數的醫護工作者都住在馬州和維州，聯邦政府應給華府分配充足的疫苗用於醫護工作者，而不只是根據本地人口，這點至關重要；市府已要求聯邦政府重新考慮疫苗分配數量，也提供了本地醫護比例的數據供參考，CDC顧問小組將在12月1日就首批疫苗分配問題開會探討。

除了華府，維州衛生廳也表示，首批疫苗分配數量遠不足以照顧到本地醫護群體，維州原本規畫的最優先注射群體包括醫護工作者和長照中心(long term care)居民及工作人員，預計最快在12月中能獲得輝瑞(Pfizer)研發的首批疫苗，但鑑於疫苗數不夠，只能進一步細分優先注射的群體。

輝瑞的新冠疫苗需超低溫冷藏，華府衛生局表示，已購到冷藏設備儲存疫苗，再加上急症護理(acute care)服務商和零售藥店的儲存能力，本地有望每周或每兩周接收一次疫苗。

疫苗 華府 聯邦政府

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