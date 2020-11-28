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未遵守檢疫 馬里蘭大學150學生將懲處

記者張筠／馬州報導
校園防疫漏洞，影響社區安全。(美聯社)
校園防疫漏洞，影響社區安全。(美聯社)

馬里蘭大學(UMD)近日表示，該校有近150名學生因未遵守防疫規定而被校方約談，等待懲處；感恩節前一周該校新增57人確診，一名學生向學校請願增加定期檢測，補充檢測的人力物力，表示自己曾出現疑似新冠症狀想尋求檢測，卻因校方檢測人員不足而被拒，並指馬大現行的檢測能力無法讓師生安全返校。

該校規定，到學校的師生須每日檢測，陰性才可進校，但校方發現，今年秋季有近150名學生沒有遵守，增加其他校內職員、學生甚至社區民眾的染疫風險。校方表示將約談警告違規學生，日後再確定如何懲處；此外馬大也通過教學樓的無線網路(WiFi)系統查詢訪客紀錄，確認來訪者是否完成校方規定的健康篩檢

學生事務處副主席裴利歐(Patty Perillo)表示，本學期約有2萬2000名學生到學校，多數都遵守防疫規定，校方也已聯絡違規學生並與他們溝通，希望能以此警戒其他師生，違規職員也將受到懲處。

馬大已從秋季的混合教學轉回全網課形式，並延續到本學期結束。根據該校數據，在感恩節前一周新增57人確診，不少學生也在假日返家前急於接受檢測，校內檢測需求大增，21歲的學生霍爾曼(Jade Holman)近日向學校請願，要求校方增加定期檢測(regular testing)；馬大自6月開始每兩周在校內提供檢測，目前已做逾6萬1000次檢測，有症狀或近期接觸過病例的學生可到學校醫療中心接受當天出結果的檢測。

檢測 防疫 篩檢

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